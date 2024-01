Cuneo, Città Alpina 2024

“Cuneo è da oggi, 1° gennaio 2024, Città Alpina dell’anno. Come deciso a ottobre dall’Assemblea generale della Associazione città alpina dell’anno a Sonthofen. Uncem lavorerà in strettissima relazione con il Comune, la Sindaca Manassero, l’Assessora Tomatis, tutte le organizzazioni che si occupano di Montagna. Dobbiamo dare visione e concretezza, non la seconda senza la prima, a questa designazione della Cipra, della Convenzione delle Alpi. È urgente una nuova relazione con le valli, introdurre il pagamento dei servizi ecosistemici che le montagne cuneesi garantiscono – acqua, foreste, clima -, tentare un riequilibrio fiscale e urbanistico tra centro e periferia, tra grandi e piccoli Comuni, costruire green communities e mettere in rete quelle già finanziate da PNRR e Regione. Proprio con la Regione possiamo definire una rete di Città alpine piemontesi. Che poi diventa realmente europea. Da Savona a Udine. Costruiamo da Cuneo verso le valli nuovi flussi. Turistici, della mobilità, a idrogeno e su rotaia, a chiamata e in sharing, dei beni collettivi, come del capitale umano, delle lingue madri, della formazione e istruzione. Cuneo può diventare un modello, nell’anno di lavoro che avremo. Contagiando in primis Torino, Imperia, Savona, Nizza, il Principato di Monaco. Abbiamo molto lavoro da fare e la tensione metromontana che Uncem ha costruito con Beppe Dematteis, Federica Corrado, Antonio De Rossi, Massimo Crotti, con Symbola, Legambiente, la Società dei Territorialisti, è efficace se tocca le comunità. Cuneo Città Alpina rilanci Eusalp, la Strategia macroregionale alpina, AlpMed ovvero l’Euroregione Alpi-Mediterraneo, ma anche una nuova visione europea. Stati uniti d’Europa come scritto a Camaldoli, Ventotene, Chivasso Troppo ambiziosa questa visione? Per noi è quella possibile, l’unica, consolidando le Unioni montane, i Comuni che lavorano insieme, grandi e piccoli. Cuneo sia un modello. Ci lavoremo intensamente”.

Così Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte.