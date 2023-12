Il 2023 del San Sebastiano con il presidente Giuseppe Lingua

Giuseppe Lingua, presidente del San Sebastiano, in esclusiva ai nostri microfoni ha tracciato il bilancio 2023 della società nero-arancio fossanese.

“Nel 2022/2023 abbiamo fatto un qualcosa di incredibile, chiudendo al 3° posto nel girone C (a quota 55 punti ndr) alle spalle del CSF Carmagnola e del Villafranca. Senza dimenticare la finale play-off, giocata a Villafranca Piemonte.

In questa prima parte del 2023/2024, onestamente, non ci aspettavamo di fare così bene (Campioni d’Inverno con 33 punti, nel girone C di Promozione ndr). Certamente, l’obiettivo è sempre stato di migliorarsi. Abbiamo avuto la fortuna di trovare dei giocatori intelligenti, giovani ed esperti, con ampia disponibilità. Abbiamo continuato la rotta e il progetto tecnico con Giuseppe Pisano, supportato da Francesco Vassallo. Penso che il voto per il nostro 2023 è un 10. Stiamo dimostrando di non essere arrivati lì per caso.

Sul campo, il San Sebastiano ha sempre giocato con personalità e con mentalità. Un calcio che diverte e di alto livello. Dobbiamo andare avanti di questo passo. Il gruppo è solido e la squadra è competitiva. Ci siamo rinforzati con Mattia Giambertone e Francesco Garello. Tra febbraio e marzo avremo, anche, la Coppa Italia (quarti di finale con il Pancalieri Castagnole ndr) e vogliamo farci trovare pronti. Avremo bisogno di tutti, ma la nostra fortuna è quella di avere 23 calciatori uno più bravo dell’altro. Ho e abbiamo fatto tanti sacrifici, ma il San Seba ci sta ripagando.

Beppe Pisano è un mister di categoria superiore, allena bene i ragazzi, crescendoli e migliorandoli. Se abbiamo fatto questo grande salto di qualità, gran parte del merito è suo. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che si impegnano, con ogni incarico, per il bene del San Sebastiano e voglio sottolineare il titolo di Campioni d’Inverno dei nostri Juniores U19 Provinciali (girone A ndr), allenati da Davide Fissore. Hanno chiuso in vetta a 23 punti, a pari merito con il Bisalta“.