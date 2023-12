Lab Travel Honda Cuneo tra allenamenti e tornei

Dopo la pausa natalizia, le giovani biancorosse tornano ad allenarsi per affinare la tecnica e iniziare in perfetta forma il nuovo anno. Archiviati Pandori e Panettoni, per le atlete del settore giovanile della Lab Travel Honda Cuneo è tornato il momento di scendere in campo per gli allenamenti tecnici in vista della seconda fase dei vari Campionati.

Due le squadre impegnate in tornei post-natalizi: l’Under 16 di coach Lamberti-Frison sarà in trasferta a Villafranca Piemonte il 27 e 28 dicembre per prendere parte alla seconda edizione del Trofeo Errea, organizzato dalla A.D Volley Villafranca in collaborazione con il Volley Valle Po. Le finali sono previste per il pomeriggio di Giovedì 28 presso il Palabuscompany di Villafranca Piemonte, dove parteciperanno anche le madrine d’onore della manifestazione, ovvero le giocatrici di Serie A1 della Wash4green Pinerolo Villafranca.

L’Under 14 dei coach Guerriero-Peano tornerà invece ad Alassio per partecipare al 24° Torneo della Befana, che avrà luogo dal 4 al 6 gennaio. 5 categorie, 72 squadre iscritte e 12 impianti da gioco in 9 località diverse della Riviera Ligure: questi sono i numeri della manifestazione Fipav che vedrà coinvolte anche le atlete biancorosse. Secondo le fonti organizzative, quest’anno la categoria più numerosa sarà proprio l’Under 14, con 20 formazioni. I match 1/2° posto saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook Alassio Befana e si terranno presso il Palasport Ravizza di Alassio.

Programma allenamenti settore giovanile

Giovedì 28/12

Serie C: 14:30 – 17:00

Under 12: 17:00 – 18:30

Under 14: 19:00 – 21:00.

Venerdì 29/12

Serie C: 14:00 – 17:00

Under 13: 17:00 – 19:00

Under 16: 18:45-20:30

Sabato 30/12

Under 12: 11:00 – 13:00

Under 14: 15:00-17:00

Martedì 2/1

Under 14: 10:00 – 12:00

Serie C: 14:00 – 17:00

Under 12: 17:00 – 18:30

Under 16: 18:15 – 20:15

Mercoledì 3/1

Under 13: 10:00 – 12:00

Serie C: 14:30 – 17:00

Under 14: 17:00 – 19:00

Under 16: 19:00-21:00

Giovedì 4/1

Serie C: 10:00 – 12:00

Under 12: 17 – 18:30

Under 16: 18:15-20:15

Venerdì 5/1

Serie C: 14:00 – 17:00

Under 13: 17:00 – 19:00

Under 16: 19:00-21:00

