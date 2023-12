Rifreddo: dalla Regione Piemonte un contributo di quasi 43mila euro per acquistare un mezzo di sgombero neve

Il comune di Rifreddo ha ricevuto in questi giorni la notizia che la Regione Piemonte gli ha riconosciuto quasi 43 mila euro per l’acquisto di un nuovo mezzo ed attrezzature per lo sgombero della neve. Il finanziamento è stato ottenuto grazie alla partecipazione al bando dedicato ai Comuni montani emesso dalla Regione alla fine dello scorso anno che aveva visto ben 153 enti presentare domanda. Un bando che ha dapprima finanziato alcuni comuni prevalentemente di alta montagna e che poi grazie al rifinanziamento dello stesso ha premiato anche il piccolo centro della Valle Po.

“Siamo – ha dichiarato il primo cittadino Cesare Cavallo – davvero contenti di essere riusciti ancora una volta a portarci a casa un finanziamento Regionale. Grazie allo stesso saremo in grado acquistare un nuovo mezzo e di proseguire la nostra strategia di miglioramento delle dotazioni strumentali del Comune. Si tratta di un investimento importante che da soli avremo avuto difficoltà a realizzare e che ora grazie alla Regione possiamo mettere in atto”. Oltre cha al piccolo centro della Valle Po, grazie all’approvazione legge regionale n° 33 del 30 novembre 2023, dalla Regione sono stati previsti fondi per altri sette Comuni cuneesi. Anche in questo caso si tratta di finanziamenti per l’acquisto di mezzi per sgombero neve e antighiaccio. Un misura fortemente voluta dall’attuale Giunta regionale che dopo molti esercizi in cui le amministrazioni regionali non avevano più posto attenzione al tema ha deciso di intervenire.

“Con questo bando – ha dichiarato l’assessore regionale Marco Gabusi – si sostengono i comuni piemontesi, fornendo loro un contributo cruciale per garantire la sicurezza delle strade montane nel periodo invernale. Infatti la messa in sicurezza delle strade, soprattutto quelle di montagna, è una priorità assoluta della nostra amministrazione”.