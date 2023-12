Volley A1/F – L’orgoglio di Trento non basta: va a Pinerolo il tie-break infinito

Non c’era probabilmente modo migliore per cominciare l’ultima giornata del girone d’andata della Serie A1 Tigotà. Non ci si giocava un posto per la Coppa Italia, ma di certo le padrone di casa dell’Itas Trentino avevano tutte le ragioni per provare a strappare la seconda vittoria del loro campionato, sfumata però al tie-break di una partita infinita contro la Wash4Green Pinerolo.

Partita allo specchio quella de Il T Quotidiano Arena. Partono meglio le ragazze di coach Sinibaldi che vincono il primo set 25-17, pronta la risposta delle pinelle che con lo stesso risultato fanno l’1-1. Nel terzo parziale è la squadra di coach Marchiaro a spuntarla, questa volta ai vantaggi 24-26, in una rimonta ai danni delle padrone di casa che sapeva di sentenza. Ma nel momento più difficile le trentine tirano fuori un orgoglio raramente visto in questa stagione, e replicano 26-24 mandando la contesa al tie-break.

Una frazione che tuttavia non si ferma ai 15 punti, ma che anzi continua mostrando tutta la voglia da un lato e dall’altro di conquistare i due punti. Che alla fine, dopo diverse occasioni sprecate da Trento, vanno a Pinerolo, che festeggia un girone d’andata ricco di soddisfazioni, lasciando comunque alle avversarie sensazioni certamente migliori rispetto a quelle delle ultime settimane. Premio di MVP a Carlotta Cambi, brava a gestire una Storck da 24 punti, Sorokaite (17) e la solita Akrari (15 con 6 muri), mentre non bastano le cinque giocatrici in doppia cifra per Trento: Michieletto (17), Dehoog (16), Angelina (15), Shcherban e Olivotto (entrambe a 10).

Itas Trentino-Wash4Green Pinerolo 2-3

(25-17, 17-25, 24-26, 26-24, 20-22)

ITAS TRENTINO: Olivotto 10, Guiducci, Angelina 15, Moretto 5, DeHoog 16, Michieletto 17, Parlangeli (L); Passaro, Mason 1, Shcherban 10, Marconato 3. N.e. Acosta, Gates, Mistretta (L). All. Marco Sinibaldi.

WASH4GREEN: Polder 11, Cambi 7, Sorokaite 17, Akrari 15, Nemeth 3, Ungureanu 9, Di Mario (L); Camera, Storck 24, Nemeth 3, Bussoli, Cosi. All. Michele Marchiaro.

ARBITRI: Giardini di Verona e Jacobacci di Venezia.

DURATA SET: 25’, 23’, 34’, 35’, 27’; tot. 2h e 35’.

NOTE: 706 spettatori, per un incasso di 2.267 euro. Itas Trentino: 10 muri, 4 ace, 12 errori in battuta, 12 errori azione, 34% in attacco, 43% (19%) in ricezione. Wash4Green: 18 muri, 2 ace, 15 errori in battuta, 18 errori azione, 35% in attacco, 48% (18%) in ricezione. Mvp Cambi.

