Sci Alpino: cuneesi in top ten nello Slalom FIS Cittadini di Sestriere

Sono la torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia e il bardonecchiese Nicolò Nosenzo i vincitori del primo dei due Slalom Cittadini che nel fine settimana natalizio aprono la stagione delle gare FIS in Piemonte. La gara del 22 dicembre, valida per il Trofeo Unilever, è stata organizzata dallo Sci Club Pragelato sulla pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, che ha retto bene nonostante il vento che nelle ultime 24 ore ha imperversato nelle montagne olimpiche.

Nella competizione femminile Margherita Cecere ha fatto il vuoto, chiudendo le

due manche nel tempo totale di 1’,52”,07/100, con un vantaggio di 1”,43/100 sulla valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana e di 4”,05/100 sulla chierese Maria Toja del Lancia. Al quarto posto la torinese Martina Sacchi del Golden Team Ceccarelli. A seguire nella classifica assoluta le prime tre Aspiranti, tutte nate nel 2007 e quindi al primo anno nelle competizioni ufficiali FIS: si tratta della lombarda Giulia Mariani del Circolo Sciatori Madesimo, dell’astigiana Emma Bastita dello Sci Club Sestriere e della lanzese Elisa Graziano del Lancia. All’ottavo posto ancora un’Aspirante, ma classe 2006, la napoletana Adriana Castaldo dello Sci Club Sansicario Cesana. Chiudono la top ten la torinese Cecilia Laverdino dello Sportinia e la cuneese Sara Caterina Dotta del Val Vermenagna.

Nella gara maschile Nicolò Nosenzo si è imposto con il tempo totale di 1’,43”,66/100, precedendo per 32/100 Pietro Tranchina dello Sci Club Claviere e per 60/100 il britannico David Christey. Al quarto posto il cesanese Matteo Vottero dello Sci Club Sansicario Cesana, al quinto il cileno Manuel Horwitz dell’Esquì Club La Parva, al sesto assoluto e al primo tra gli Aspiranti

il milanese Tommaso Brignoli del Sansicario Cesana, al settimo il cuneese Alessandro Abbà del Val Vermenagna, all’ottavo assoluto e al secondo tra gli Aspiranti il pragelatese Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato, al nono il milanese Pietro Paolo Barsanti del Sestriere ex aequo con il limonese Alessandro Barucco del Val Vermenagna. Victor Puente, cileno dell’Esquì Club La Parva, si è classificato undicesimo assoluto e terzo degli Aspiranti.

Le classifiche del primo Slalom FIS Cittadini disputato a Sestriere

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=121423

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=121425