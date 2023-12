Nuovo ospedale unico Savigliano-Saluzzo-Fossano, firmato il contratto per la progettazione

Giornata storica per il nuovo ospedale unico di Savigliano-Saluzzo-Fossano. Alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, dei sindaci dell’area Nord dell’Asl CN1, del mondo dell’associazionismo, delle imprese, di primari e coordinatori dei vari ospedali, oggi è stato firmato con lo Studio Altieri di Thiene (Vicenza) il contratto per l’affidamento formale dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di sicurezza del nuovo ospedale.

«Con l’affidamento della progettazione – osserva l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi -, l’iter per la realizzazione del nuovo ospedale unico entra nella fase operativa. I tempi del cronoprogramma sono stati perfettamente rispettati, il prossimo passaggio sarà la consegna del progetto esecutivo all’Inail, che metterà a bando la costruzione dell’opera, rimborsando all’Asl Cn1 i costi per la progettazione e l’acquisto del terreno. Anche nel caso di questo nuovo ospedale, come già avvenuto per quelli di Verduno e Cuneo, auspico che possa nascere una Fondazione a supporto delle necessità della struttura, con il coinvolgimento delle forze economiche e sociali del territorio, molte delle quali ho visto con piacere presenti in prima fila all’evento di questa mattina».

Il nuovo ospedale avrà una superficie di 105 mila metri quadrati, con 382 posti letto di cui 57 tecnici e 23 day hospital e 24 posti letto aggiuntivi come “reparto polmone”.

Nel dettaglio sono previste 9 sale operatorie di cui una ibrida; un blocco parto con 3 sale travaglio e una sala cesareo; inoltre due sale di emodinamica, 3 endoscopiche e 4 sale di Radiologia, 2 TAC e 2 Risonanze Magnetiche.

L’Area critica del Pronto soccorso sarà costituita da 2 shock room, 25 box triage, un OBI (reparto di Osservazione Breve Intensiva) da 10 posti letto, una diagnostica radiologica in Pronto Soccorso con due sale Radiologiche, una TAC, e l’Eco Cardio Tomografia.

Sono ancora previsti 8 posti letto in Medicina d’Urgenza, un’area semintensiva con 16 posti letto oltre a un’unità coronarica di 7 posti letto e una “stroke” di 4. E poi Centro prelievi e Laboratorio analisi, Dialisi, Psichiatria.

Il secondo piano è strutturato in nove aree di degenza e ambulatoriali.

Il parcheggio conterà 700 posti auto, di cui 20 per il Pronto soccorso, 370 per il parcheggio pubblico, 10 per la dialisi e 300 per i dipendenti.

L’aggiudicazione allo Studio Altieri ammonta a 5,5 milioni di euro, oltre a Iva e spese tecniche per un totale di pari a 6 milioni e 979 mila euro. La base di gara su cui è stato applicato lo sconto era circa 12 milioni e 109 mila euro oltre Iva e spese tecniche. Lo sconto in sede di gara è stato de 44,18%.

Giuseppe Guerra, direttore generale dell’Asl Cn1: «Desidero ringraziare la Regione Piemonte, nella persona dell’assessore regionale Icardi e dei suoi collaboratori, il territorio nei vari ruoli istituzionali che oggi è qui rappresentato per sottolineare il lavoro di squadra che ha condotto all’ampia condivisione cui si è giunti. Sono riconoscente anche a dirigenti e tecnici dell’Asl per la collaborazione garantita che ci ha portati oggi qui.

Ora occorre guardare oltre, immaginando il futuro: continuare nell’impegno per la valorizzazione dei servizi negli attuali ospedali per sostenere le necessità della nostra Sanità territoriale e, in prospettiva, del nuovo ospedale».