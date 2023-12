Apertura sportelli facilitazione digitale

Grazie al finanziamento del progetto “PNRR Misura 1.7.2 Rete di facilitazione digitale”, gli

abitanti dei Comuni che fanno parte della Green Community Terre del Monviso possono

accedere, a partire dalla fine di novembre 2023, ad un nuovo, importante servizio gratuito: lo sportello di facilitazione digitale.

Obiettivo di questo nuovo servizio è offrire alle persone la possibilità di usufruire dei servizi

digitali che occupano uno spazio sempre più importante nella quotidianità di ognuno. In

particolare, si intende supportare chi ha meno confidenza con la tecnologia e gli strumenti

informatici, in modo tale che tutti possano utilizzare i servizi digitali.

Il facilitatore, cioè l’operatore addetto allo sportello digitale, è infatti una figura professionale formata dalla Regione Piemonte al fine di essere di supporto al cittadino per l’accesso ai servizi online: lo accompagna e guida nell’acquisizione delle competenze necessarie per essere autonomo nell’utilizzo quotidiano degli strumenti digitali.

In concreto, l’aiuto fornito dallo sportello può essere funzionale per approcciarsi ai seguenti

servizi:

– pagare con strumenti di pagamento digitali;

– accedere ai servizi online del proprio Comune o nazionali, o ai servizi socioassistenziali e

sociosanitari online;

– attivare gratuitamente lo Spid o la Pec;

– utilizzare dispositivi informatici come smartphone e tablet;

– navigare su internet;

– usare la posta elettronica;

– installare e usare applicazioni di messaggistica.

La Green Community Terre del Monviso è il soggetto sub attuatore del progetto Rete di

facilitazione digitale (soggetto attuatore è la Regione Piemonte). Il partner tecnico incaricato

della gestione degli sportelli di facilitazione digitale sul territorio è l’associazione Uscire

Insieme – Age Italia aps, affiliata ACLI (www.uscireinsieme.org).