A Rifreddo il pranzo di Natale degli anziani della Valle Po

C’era davvero una bella atmosfera al pranzo degli anziani della Valle Po che si è tenuto negli scorsi giorni presso il Laboratorio del paesaggio montano a Rifreddo. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Apprendimento Benessere Comunità (ABC) per invecchiare bene dedicato al sostegno agli anziani fragili della Valle Po. Lo stesso è finanziato dalla Regione Piemonte e prevede il coinvolgimento attivo del Consorzio Monviso Solidale, del comune di Rifreddo, dell’Unione Montana Comuni del Monviso, della Proloco di Paesana e dell’Università Popolare della Valle Po. Ritornando al pranzo comunitario va detto che lo stesso ha visto la partecipazione di circa sessanta over 65 provenienti da un po’ tutti i paesi della Valle Po. Un banchetto preparato dal Bar Monviso a cui è seguita una bella tombolata e che si è concluso con canti e balli che hanno coinvolto tutti i partecipanti. Attività che si inseriscono in pieno nell’obiettivo del progetto ovvero quello di: stimolare la partecipazione e l’impegno civico della popolazione anziana, favorendo un invecchiamento attivo e consapevole. Più in dettaglio il progetto propone un innovativo modello di approccio alla cura che integra i bisogni sanitari e quelli sociali e aggregativi, mettendo al centro il concetto di animazione di comunità, creando occasioni di incontro e di scambio intergenerazionale e nel contempo costruendo e sperimentando una rete assistenziale di prossimità per la gestione sul territorio delle problematiche socio sanitarie. Un modello di attività che è stato molto apprezzato dai partecipanti e che dimostra come se le persone anziane sono stimolate con le giuste modalità sono tutt’altro che restie e mettersi in gioco e a partecipare alle iniziative sociali.