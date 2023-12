Settore Giovanile L’Alba Volley: risultati e prossimi impegni

Belle soddisfazioni nelle ultime gare ufficiali prima della pausa natalizia. Di seguito i risultati delle giovani biancoblu.

Under 12

Lpm Bam Mondovi Blu – L’Alba Volley 0-3 (11/15 – 2/15 – 2/15)

Lpm Bam Rosa – L’Alba Volley 0-3 (3/15 – 4/15 – 3/15)

Ottime prestazioni per le più piccoline de L’Alba Volley contro il doppio team dell’ LPM Mondovì in cui continua a vedersi una splendida grinta, tanta tecnica e la gioia di stare in campo di questo fantastico gruppo.

Under 13

L’Alba Volley Junior – Volley Cherasco 0-3 (7/25 – 16/25 – 13/25)

Under13 Eccellenza

PVB Bosca Canelli 13 – L’Alba Volley 0-3 (4/25 – 7/25 – 3/25)

Nell’ultima partita dell’anno le ragazze del 2011 sfoggiano una gran prestazione (i parziali lo confermano) in tutti i fondamentali; occorre continuare a lavorare con la stessa intensità in vista dei futuri obiettivi per la costruzione di un gioco ancora più evoluto che toglierà sempre più soddisfazioni.

Under14 Eccellenza

L’Alba Volley- PVB Bosca Canelli 14 3-0 (25/11 – 25/17 – 25/11)

Vittoria netta anche per l’Under14 eccellenza che conquista fin da subito le redini del gioco e le mantiene fino a fine gara senza lasciare troppo spazio alle avversarie.

Under16

L’Alba Volley Junior – VBC Dogliani 3-1 (25/12 – 25/23 – 23/25 – 25/23)

Una partita davvero intensa ha contraddistinto la domenica pomeriggio del gruppo Under16. Dopo un primo set vinto senza sbavature, i parziali successivi vedono un vero e proprio braccio di ferro tra le due formazioni dove saranno i dettagli a far la differenza, test molto importante anche per la crescita caratteriale del gruppo.

Under16 regionale

Cambiano In Volley Piemonte Tuacar – L’Alba Volley 3-0 (25/15 – 25/23 – 25/17)

Under18

L’Alba Volley – Sedamyl-MC 1933 Busca 3-0 (25/9 – 25/12 – 25/17)

Non concede nulla il team Under18 in questo posticipo del lunedì: concentrate, aggresssive e con un gioco concreto tengono le avversarie sempre a distanza portando a casa tre punti importanti che le permette di tornare alla vittoria.

Prima Divisione

Asti Club76 PlayAsti – L’Alba Volley 3-0 (25/12 – 26/24 – 25/18)

Serie D

L’Alba Volley – UnionVolley Pinerolo 2-3 (26/24 – 17/25 – 25/22 – 21/25 – 13/15)

Arrivati a metà stagione e dopo tante gare disputate è arrivato il momento di un pò di meritato riposo per tutte le ragazze per passare le feste con le proprie famiglie. Rientrati dalle vacanze di Natale e Capodanno le squadre disputeranno vari tornei per confrontarsi con altre realtà e migliorarsi ulteriormente.

