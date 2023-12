Comitato FISI Alpi Occidentali: il resoconto del Trofeo CONI

Giornata all’insegna dello sport e dell’amicizia quella di sabato 16 dicembre le piste olimpiche di Pragelato hanno accolto moltissimi giovani atleti che si sono radunati per disputare le gare della categoria Under 14 di sci di fondo e biathlon. Sulla pista Pierino Peyrot, al femminile c’è stato il trionfo della cuneese Cloe Giordano (Alpi Marittime) che che chiuso in 13’17”, precedendo l’atleta del Fondo Val Sole, Chantal Moreschini, con un

distacco di 12”3. Terza piazza per Monica Santaniello (Monte Lussari). In top five altre due atlete cuneesi, Elena Carletto e Giada Grosso, entrambe dello sci club Alpi Marittime. Al 16° posto Stella Macario (Valle Pesio). Al maschile, il Piemonte sale sul 2° gradino del podio grazie alla bella prestazione di Liam Lisciandrello (Valle Pesio) che chiude con un distacco di 55”2 dal vincitore, Nicolò Pedranzini (Alta Valtellina) che ferma il crono in 11’26”3. Terza piazza per Matteo Spechenhauser (Alta Valtellina) con un distacco di un solo decimo su Lisciandrello. Ai piedi del podio, Luca Fulcheri (Valle Ellero) a 1’00.4 dal vincitore. Altri

due atleti piemontesi si classificano in top 15: all’8° posto, Tiago Ghibaudo (Valle Stura), mentre 12° posto per Andrea Quaranta (Alpi Marittime). Al pomeriggio è toccato ai biatleti scendere in pista e il Comitato AOC si è aggiudicato il 3° posto grazie alla bella prestazione del gruppo formato da Ludovica Giordanengo, Beatrice Lai, Lorenzo Crimaldi e Thomas

Audisio. Al pomeriggio si sono svolte le staffette del biathlon, dove il Piemonte si è classificato al 3° posto: il team formato da Ludovica Giordanengo, Beatrice Lai, Lorenzo Crimaldi e Thomas Audisio.

cs