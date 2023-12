A Cuneo si discute di Oncologia: uno sguardo sulla Medicina che verrà

“Lo sviluppo dell’assistenza oncologica: nuovi bisogni e nuove risposte. Spunti di riflessione per la medicina che verrà” è il tema del congresso (riservato a medici e infermieri) promosso dall’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle con Lilt e Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta, e il Patrocinio dell’Ordine dei Medici della Provincia di Cuneo.

L’evento si terrà a Cuneo (presso Spazio Incontri Fondazione CRC, via Roma 15) giovedi 21 dicembre (con orario 9/13). E’ prevista la partecipazione dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, sia per l’apertura dei lavori sia nell’ambito della tavola rotonda dal tema “Lo sviluppo dell’assistenza oncologica in Piemonte” in programma alle ore 12.00 con interventi di Massimo Aglietta coordinatore Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta, Gianmauro Numico direttore della struttura complessa di Oncologia S. Croce e Carle, Livio Tranchida Commissario dell’Azienda.

Spiegano Gianmauro Numico e Livio Tranchida: “L’aumento della disponibilità di strumenti di diagnosi e cura sta cambiando profondamente lo spettro dei bisogni sanitari dei malati di tumore. L’Oncologia Medica, da sempre la disciplina a cui è affidato il compito di presidiare l’intera traiettoria di malattia, risente di questo cambiamento e, insieme a molte altre discipline, è alla ricerca di modi nuovi di rispondere ai bisogni di salute emergenti. La spinta all’innovazione è spesso dirompente, traumatica e la “reazione” del Sistema Sanitario rischia di essere eterogenea, disorganizzata, non funzionale. Non riflettere sulla crisi genera disuguaglianze nell’accesso ai servizi. Eppure, come sempre, la crisi può aprire a opportunità di cambiamento, a modi nuovi di pensare l’organizzazione dei servizi, a condizione che si definisca la direzione di marcia e ci si muova in modo coerente”.

Tra gli altri relatori della mattinata: Gianpiero Fasola direttore dipartimento Area Oncologica Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale; Mario Del Vecchio SDA Bocconi e professore associato presso il dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università di Firenze; Andrea Ardizzoni direttore Oncologia Medica Azienda Universitaria S. Orsola-Malpighi di Bologna; Nerina Dirindin professore associato di Scienza delle Finanze e Economia e Politica Sanitaria presso l’Università di Torino e presidente Coripe Piemonte.