Prende il via anche a Boves il progetto “Reti di facilitazione digitale”

Ha preso operativamente avvio il 1° dicembre il progetto “Reti di facilitazione digitale”, realizzato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese insieme al Comune di Cuneo, agli altri 52 Comuni del territorio consortile e al Comune di Mondovì, grazie al finanziamento di 370 mila euro che la Regione Piemonte ha messo a disposizione in qualità di soggetto attuatore della Misura 1.7.2 (missione 1, componente 1, asse 1) del Programma nazionale di ripresa e resilienza PNRR.

l punti di facilitazione sono a disposizione di tutti i cittadini che vogliano supporto e accompagnamento per utilizzi di tecnologia necessari per accedere a servizi online e opportunità digitali (ad esempio, effettuare una videochiamata, cambiare una password, accedere ai servizi online del proprio Comune di residenza o ai servizi digitali nazionali come l’anagrafe nazionale digitale, l’app IO o il sito dell’INPS, accedere ai servizi socio sanitari online come il fascicolo sanitario elettronico, le procedure per il cambio medico o per prenotare una visita medica, utilizzare le app scolastiche come il registro elettronico o la piattaforma per la mensa scolastica, ecc.).

A partire da sabato 16 dicembre, sarà attivato anche il punto di facilitazione di Boves, che sarà ubicato nel salone consiliare al secondo piano di Palazzo Municipale (in Piazza Italia, 64). Ogni sabato, dalle 9.00 alle 12.00, sarà presente un operatore qualificato del partner tecnico “Uscire Insieme – Age Italia APS”, riconoscibile dalla divisa personalizzata con i loghi del progetto. I cittadini vi potranno accedere liberamente o su prenotazione, contattando il numero 0171 1680375, che è anche fruibile via whatspp per una chatbot che fornisce immediatamente una serie di servizi e informazioni di primo livello (ad esempio sullo SPID e le modalità per accedervi, la prenotazione di un biglietto del treno o di uno spettacolo, gestione di una casella pec o accesso al portale INAD, ecc.).

Oltre all’appuntamento del 16 dicembre, è stato inoltre organizzato un incontro di presentazione del nuovo servizio, a cui sono invitati tutti i cittadini interessati e durante il quale saranno presenti i facilitatori digitali per fornire supporto a chi volesse già ricevere informazioni puntuali rispetto ad esigenze specifiche. A Boves l’incontro è in programma giovedì 21 dicembre, alle ore 18, sempre presso il salone consiliare al secondo piano di Palazzo Municipale (in Piazza Italia, 64).

Facilitatori digitali anche a Peveragno

Avviato anche il punto di facilitazione di Peveragno, attivo ogni martedì dalle 9.00 alle 12.00 a Palazzo Comunale, in Piazza P.Toselli 15.