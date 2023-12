Coppa del Mondo Sci Alpino: Marta Bassino 19ª nella Discesa in Val d’Isère

Niente podio per le azzurre nella Discesa di Coppa del Mondo in Val d’Isère, in cui si è registrata una doppietta svizzera, grazie a Jasmine Flury dello Ski Club Rinerhorn, prima in 1’,43”,47/100, con 22/100 di vantaggio sulla connazionale Joana Hählen dello Ski Club Lenk e 24/100 sull’austriaca Cornelia Hütter della Sportverein Sankte Radegund. Una Sofia Goggia non in perfette condizioni fisiche per un principio di influenza si è piazzata quarta a due decimi dal terzo posto.

Ottava invece la carabiniera valdostana Federica Brignone e buon diciannovesimo posto per la borgarina Marta Bassino, staccata di 1”,54/100. Appena meglio di lei la finanziera bergamasca Laura Pirovano, diciassettesima. Rispettivamente ventesima e ventiseiesima le sorelle gardenesi Nicol Delago (Fiamme Gialle) e Nadia Delago (Fiamme Oro). Domenica 17 dicembre le azzurre si potranno rifare nel Super-G che concluderà il weekend di Coppa del Mondo sulle Alpi francesi.

La classifica della Discesa della Coppa del Mondo femminile in Val d’Isère

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=118352

c.s.