Inaugurazione dei nuovi spazi di Intesa Sanpaolo a Verzuolo

«Ringrazio il Sindaco Panero e i clienti che ieri sera hanno partecipato numerosi e con grande interesse all’iniziativa organizzata nella nostra filiale di Verzuolo, nell’ambito degli eventi promossi dalla Banca per diffondere una maggiore consapevolezza finanziaria – commenta Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo – Si è parlato di risparmio, investimenti, protezione e delle soluzioni finanziarie dedicate in particolare ai clienti senior e ai caregiver. Con l’occasione, abbiamo finalmente inaugurato i nuovi spazi della filiale che, come annunciato qualche mese fa, è stata completamente ristrutturata. Ora si presenta più aperta, accogliente e luminosa grazie alle ampie vetrate che si affacciano sulla piazza, e con un accesso molto più agevole per tutti. All’interno sono presenti un’area casse, salotti riservati per gli appuntamenti e una zona living dove sentirsi “a casa”, adatta anche a ospitare eventi su imprenditorialità, innovazione, arte e cultura. L’area self, aperta h24, con un ATM e uno sportello automatico di ultima generazione permette di eseguire in autonomia molte operazioni. Abbiamo investito per rafforzare la nostra presenza su questo territorio e siamo orgogliosi di essere un punto di riferimento per la comunità della Val Varaita.»