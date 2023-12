Coppa Italia/F: medaglia di bronzo per la Bocciofila Auxilium Saluzzo

Questa volta è il settore femminile, a far gioire gli appassionati del club saluzzese. Per specialità volo, nello scorso fine settimana, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo ha preso parte alla Coppa Italia femminile, che si è tenuta in Veneto, a Feltre, alla Bocciofila Mugnai. Il team, guidato per l’occasione da Pietro Fornetti, ha conquistato una brillante medaglia di bronzo. In terra veneta, la squadra saluzzese era partita bene vincendo i primi due incontri del girone eliminatorio con Bassa Valle,compagine della Valle d’Aosta e Buttrio di Udine, qualificandosi direttamente per la semifinale contro Noventa. Contro le venete, che poi si sono aggiudicate la Coppa Italia,le giocatrici di Fornetti, nulla hanno potuto contro un avversario che ha giocato un incontro in modo impeccabile. Alla trasferta in terra veneta, hanno preso parte Maria Grazia Lingua, Chiara Mellano, Laura Trova, Maria Giardo e Paola Torasso.

