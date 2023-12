Incontro con Miss Italia e Cena di Natale, settimana importante per l’Associazione Cuochi Provincia Granda

Quella trascorsa è stata una settimana importante per l’Associazione Cuochi Provincia Granda, aderente alla Federazione Italiana Cuochi.

Nel giorno nel quale si festeggia Santa Barbara, le Lady Chefs, insieme al presidente Domenico Pavan ed al segretario Umberto Ferrondi, hanno avuto l’onore ed il piacere di incontrare Miss Italia, al secolo Francesca Bergesio, con la quale hanno affrontato due temi importanti, la solidarietà e la valorizzazione delle eccellenze della Provincia Granda.

“Ringrazio Miss Italia – interviene Silvia Facello, referente provinciale Lady Chefs – per la disponibilità e l’attenzione dimostrata e per la sua sensibilità sul tema della violenza sulle donne”.

“Come Lady Chefs ci auguriamo possa accettare la richiesta che abbiamo avanzato: fare da madrina ad una cena, il cui ricavato sarà devoluto ad associazioni che occupano del contrasto alla violenza sulle donne”.

Il giorno successivo, il 5 dicembre, nei locali del Ristorante “Nuova Giacobba” di Vicoforte si sono riuniti numerosi cuochi della Provincia per una cena, un piacevole momento conviviale nella tradizione natalizia, per lo scambio degli auguri tra colleghi, ai quali è stata consegnata in dono una mongolfiera in porcellana con il logo sociale, prodotta e confezionata per l’occasione dall’Associazione “Il Sorriso” di Cherasco, un’importante realtà di volontariato formata da ragazzi diversamente abili.

“La tradizione della cena natalizia – commenta Domenico Pavan, presidente

dell’Associazione Cuochi Provincia Granda – è un momento importante per l’Associazione, sia per i riconoscimenti ai colleghi, che per l’avvio del tesseramento, che per riflettere sull’attività svolta dal Direttivo, che ringrazio, il tutto in uno spirito conviviale”.

Hanno partecipato alla cena Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo, Mattia Germone in rappresentanza dell’Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo, Luigi Barbero, presidente di Turismo Alpmed, Andrea Bertolino, presidente del Dipartimento di Solidarietà ed Emergenza di Piemonte e Valle D’Aosta.