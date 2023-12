Dalla Regione oltre un milione di euro per la messa in sicurezza del cuneese 

La Regione Piemonte rafforza il suo impegno a sostegno dei Comuni erogando oltre 3,2 milioni di euro per interventi di ripristino di infrastrutture, recupero sul patrimonio pubblico, sistemazione della viabilità comunale e messa in sicurezza del territorio. Lo stanziamento, a valere sulla Legge Regionale 38/78, finanzierà 62 in­terventi nei comuni piemontesi che hanno subito danni in seguito a eventi meteorologici o che dovranno intervenire per prevenire situazioni di criticità. Nello specifico, per la Granda, sarà stanziato un importo totale di oltre 1,1 milioni di euro per Alba, Barge, Bastia Mondovì, Castelletto Stura, Cervere, Farigliano, Monasterolo Casotto, Ostana, Priola, Sale delle Langhe, Valdieri e Vinadio. Destinato un finanziamento di 70mila euro anche alla Provincia, per la regimentazione delle acque lungo la Strada Provinciale 36 in direzione della Stra­da Statale 28, presso la località Gandolfi. «Questa Giunta continua a garantire il necessario sostegno economico e finanziario ai Comuni che non riuscirebbero da soli a fronteggiare i danni subiti a causa di calamità naturali – hanno puntualizzato il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alle Opere Pubbliche e alle Infrastrutture Marco Gabusi (nella foto) -. Si di­mostrano la prontezza nel rispondere alle sfide emergenti e l’assidua collaborazione tra la Giunta e gli enti locali, che lavorano insieme per la sicurezza dei cittadini, consapevoli che il nostro impegno impatta direttamente sulla vita di coloro che chiamano “casa” il nostro territorio». «Il 2023 – ha concluso Gabusi – si è rivelato un anno caratterizzato da forti eventi calamitosi di estensione ridotta seppur di grande potenza, basti ricordare le grandinate estive e l’esondazione a Bardonecchia: in tutti questi casi il “sistema Piemonte” si è dimostrato efficace e sicuro».