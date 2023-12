Volley A3/M – Il grande scalpo: Savigliano costringe San Donà al 1° ko

Se c’era ancora qualche dubbio, ora sono stati tutti cancellati. Il Monge-Gerbaudo Savigliano conferma di essersi messo alle spalle le insicurezze delle scorse settimane, che lo avevano costretto a tre ko consecutivi, e lo fa, bissando il successo del 7 dicembre contro Garlasco. La vittima della gara domenicale, però, non è casuale: i ragazzi di coach Simeon, infatti, passano in quattro set al PalaBarbazza, tana del Personal Time Volley Team San Donà, ovvero la capolista del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, che fin qui aveva ottenuto dieci vittorie in altrettante partite.

La cronaca

In terra veneta, coach Lorenzo Simeon va sul sicuro, confermato il consueto sestetto iniziale: diagonale Pistolesi-Rossato, Galaverna e Van de Kamp schiacciatori, capitan Dutto e Rainero centrali. Liberi alternati Rabbia-Gallo.

Il primo set è un lungo tira-e-molla, in cui i piemontesi dimostrano di aver riacquisito grande fiducia nei propri mezzi. Parte meglio San Donà, che va sul 2-0, ma Savigliano impatta sul 3-3 e poi prova un primo allungo, che si concretizza nel 9-13. I veneti si riorganizzano e rientrano lentamente, fino al -1 con un muro di Umek sul 19-20. Qui, Simeon gioca bene la carta dei time-out, perché i biancoblu riprendono margine, scappano sul 20-24 e poi approfittano dell’errore in attacco dei padroni di casa per chiudere subito i conti.

Nel secondo parziale, si riparte ancora in grande equilibrio, ma a metà set Savigliano si conferma in fiducia e prende il largo, con Galaverna che lancia i suoi addirittura a +7 (12-19). Sul più bello, i piemontesi accusano lentamente il colpo e vedono i padroni di casa rientrare, trascinati da Giannotti, Umek e, soprattutto, due punti consecutivi di Guastamacchia. Gli ospiti guadagnano comunque due set-point sul 22-24, Iorno annulla il primo con un bel primo tempo, ma Dutto gli restituisce il “favore”, ben imbeccato da Pistolesi: 23-25.

Il terzo set sembra rivedere un Savigliano in grado di prendere subito margine (1-3), ma San Donà questa volta non ci sta e, ancora con Guastamacchia, impatta e poi passa per la prima volta a condurre. Sul 14-11 per i padroni di casa, Simeon cambia qualcosa in campo, inserendo quasi in sequenza Brugiafreddo, Carlevaris e Turkaj per Van de Kamp, Pistolesi e Rossato. Il vantaggio veneto, però, è troppo ampio e una schiacciata di Giannotti di fatto ipoteca il set (22-16), che infatti poi i padroni di casa vincono 25-16.

Si decide tutto nel quarto set, che parte con un inseguimento reciproco: prima va avanti Savigliano, poi San Donà e si arriva al 14-14. Qui, Dutto e soci hanno il merito di difendere tanto e commettere meno errori, prendendo lentamente il largo: 16-17 per il primo vantaggio, fino al 17-21. Qui, sono soprattutto gli errori a fare la differenza: Galaverna mura e regala cinque match-point ai piemontesi sul 19-24, Pistolesi mette out la battuta, ma Giannotti fa altrettanto, per la festa saviglianese. 20-25 e 1-3.

Una vittoria voluta. Nel post-partita, è il libero Daniele Gallo a riassumere la soddisfazione che regna in casa Monge-Gerbaudo: “Sono tre punti che ci danno grande morale, perché sono arrivati contro una squadra che non aveva ancora perso. Sapevamo già in settimana che non sarebbe stato facile, ma pur avendo avuto poco tempo per prepararla, siamo entrati in campo bene. Nei primi due set abbiamo giocato alla grande, nel terzo siamo calati un po’, ma anche per merito di un avversario forte, e nel quarto l’abbiamo chiusa con merito”.

Personal Time Volley Team San Donà – Monge Gerbaudo Savigliano 1-3 (20-25; 23-25; 25-16, 20-25)

Personal Time Volley Team San Donà: Tulone 1, Guastamacchia 9, Giannotti 22, Favaro 9, Iorno 5, Umek 12, Bassanello (L1); Paludet, Lazzaron, Cunial 2; Parisi, Trevisiol, Tuis, Lazzarini (L2).

Monge Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 1, Rossato 26, Van de Kamp 11, Galaverna 13, Rainero 4, Dutto 5, Gallo (L1), Rabbia (L2); Carlevaris, Calcagno, Brugiafreddo 2, Turkaj 2; N.E. Quaranta. All. Simeon.

Durata set: 27’, 30’, 24’, 27’