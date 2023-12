Tennistavolo A4 Verzuolo: trionfo per Maddalena Rosso alla “Giornata Rosa”

Un bellissimo successo per Maddalena Rosso che venerdì 8 dicembre ha vinto il singolo femminile 5a categoria del torneo nazionale “Giornata Rosa” in programma a Biella. La giovanissima atleta verzuolese è salita sul più alto gradino del podio al termine di una stupenda gara che l’ha vista aggiudicarsi il suo girone di qualificazione e poi superare i vari turni del tabellone finale ad eliminazione diretta fino a raggiungere la finalissima, nella quale ha prevalso per 3 a 0 sull’atleta toscana Sofia Bianchi.

c.s.