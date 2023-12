Coppa Italia Fiocchi e Coppa Italia Rode: il report dal Comitato FISI Alpi Occidentali

BIATHLON – COPPA ITALIA FIOCCHI: FABIOLA MIRAGLIO MELLANO E THOMAS

DAZIOANO VINCONO NELLA SPRINT IN VAL MARTELLO

Seconda giornata di Sprint in Val Martello per la Coppa Italia Fiocchi 2023/2024, in una bella giornata soleggiata, con temperature rigide e il vento a rendere complesso il poligono.

Alle 9.30 sono partiti puntuali le categorie maschili, con il successo tra i Seniores per Nicola Romanin (CS Esercito), che termina la sua prova di 10 km in 29’08”2 (1 errore in piedi per lui), precedendo di 9”1 il vincitore della gara sprint di sabato, Daniele Fauner (CS Carabinieri), autore di un’ottima prova sugli sci ma penalizzato fortemente da 3 errori nel tiro a terra. Completa il podio Iacopo Leonesio (CS Carabinieri), staccato di 21”4 dal vincitore e con un errore nel primo poligono. Ai piedi del podio il piemontese Nicolò

Giraudo (Esercito). Un altro successo nella categoria Juniores per il cuneese Thomas Daziano (GS Fiamme Oro) in 30’18”5 e l’unico nella sua categoria a terminare la gara senza errori, davanti a Lorenzo Solero (US Dolomitica) a 53”7 secondi di distacco (1+1) e Gabriel Curtaz (CS Carabinieri) a +1’42”1 (0+3). Prima posizione nella categoria Giovani per Antonio Pertile (SC Gallio), che copre i 7.5 km in 20’05”0 min coprendo tutti i 10 bersagli. Alle sue spalle il vincitore della sprint di sabato, il cuneese Michele Carollo (CS Carabinieri) a 16”7 di distacco (1+1) e Hannes Bacher (CS Carabinieri) a completare il podio (+20.3, 2+2). Ai piedi del podio, il piemontese Nicola Giordano (Fiamme Gialle) che chiude al 4° posto (1+1). Più attardato Paolo Barale che dopo la buona prestazione di sabato chiude al 12° posto che paga i 4 errori al poligono, tutti commessi nella sessione a terra. .26ª piazza per Tommaso Peano (Alpi Marittime). Tra gli aspiranti, vittoria per Julian Huber (ASD Anterselva) in 24:37, che precede di misura (solo 1.5s di differenza) l’atleta di casa Jonas Tscholl (ASV Martell), entrambi autori di due errori al tiro. Alle loro spalle, Andrea Da Corte Vecchino (Monte Coglians) a 28.4 (0+1). 6ª piazza per il piemontese Stefano Occelli (Valle Stura). In top 10 anche Filippo Massimino (Alpi Marittime) che chiude al 9° posto. Gli altri piemontesi in gara hanno così chiuso: 16° Giacomo Barale (Alpi Marittime), 20° Lorenzo Canavese (Alpi Marittime), 26° e 27° Nicola Giordano e Jacopo

Piadsco, entrambi delle Alpi Marittime, 53° Andrea Occelli (Valle Stura).

Alle ore 12 il via della prova femminile, con il successo, per la categoria Seniores, della veterana svizzera, con un passato importante in Coppa del Mondo, Irene Cadurisch, che precede di 53”2 la cuneese del centro sportivo Esercito, Gaia Brunetto, entrambe con 3 errori al tiro. Vittoria nella categoria Giovani per la piemontese Fabiola Miraglio

Mellano (GS Fiamme Gialle), che completa i 6 km in 23’14”6 (1+1), precedendo di 7’4 Carlotta Gautero (GS Fiamme Oro), autrice di 4 errori equamente distribuiti tra i due poligoni e che anticipa di soli 3 decimi di secondo Danise Maestri (US Carisolo), autrice di una prova senza errori. Dominio tra gli Aspiranti per Tanja Wanker (SC Gardena – Gro),

che realizza un 10/10 al poligono e conclude con il tempo di 22:13.1 (migliore tempo in assoluto tra le ragazze che hanno percorso l’anello di 2 km), precedendo di 1 minuto e 5 decimi la cuneese Matilde Giordano (GR Fiamme Oro), autrice di tre errori al tiro, e Thea Wanker (SC Gardena – Gro), staccata di 1:12.2 e con un errore nel tiro a terra.

Alice Gastaldi (Valle Pesio) chiude al piedi del podio. In top 10 ben cinque atlete del Comitato Alpi Occidentali: 6° posto per Cecilia Peano, 7° Luna Forneris, 8° Viola Camperi, 9° Gaia Gondolo, 10° Iris Cavallera, tutte rappresentati dello sci club Alpi Marittime. 13° posto per Lucia Brocchiero, mentre al 16° posto si classifica Magali Miraglio Mellano, entrambe delle Alpi Marittime. Più attardat Anna Giraudo (Alpi Maarittime) che chiude al 31° posto.

SCI DI FONDO – COPPA ITALIA RODE: A FLASSIN ELISA GALLO E’ 3ª NELL’INDIVIDUALE A SKATING DI FLASSIN; LORENZO ROMANO E’ 2°

La Coppa Italia Rode va avanti, con l’ultima giornata in programma oggi sulle nevi di Flassin, in Valle d’Aosta. Dopo l’individuale in classico di sabato ecco che tocca alla 20 chilometri, sempre con partenza individuale, in tecnica libera. Tra gli uomini, nella categoria

Giovani/Senior è stato proprio un atleta valdostano ad imporsi. Vittoria in scioltezza per Mikael Abram, che dopo il 7° posto di sabato si riscatta e mette tutti alle sue spalle: sono 35 i secondi di vantaggio dell’atleta dell’Esercito sul fondista dei Carabinieri , il cuneese Lorenzo Romano. Terzo gradino del podio per Luca Del Fabbro delle Fiamme Gialle, che paga 1 minuto e 10 da Abram.Il vincitore della 10 Km in classico di sabato, il cuneese Martino Carollo (Fiamme Oro), chiude al 7° posto, mentre Francesco Filizzola (Alpi Marittime) chiude al 17° posto. Al femminile il divario è ancora più ampio: vince Federica Sanfilippo, atleta delle Fiamme Oro, che rifila 58 secondi a Martina Bellini del Centro Sportivo Esercito, 2ª al traguardo. Bella prova per la cuneese Elisa Gallo, Fiamme Gialle, che chiude al 3° posto staccata di 1 minuto e 37 da Sanfilippo.

cs