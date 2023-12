Terza Categoria B: Cavourese corsara con il Tarantasca. Fra domenica e lunedì il resto della dodicesima

Dodicesima giornata di campionato per il Girone B di Terza Categoria Cuneo: l’unico match disputato nella serata di venerdì ha visto il colpo in trasferta della Cavourese sul Tarantasca 2018. 2-4 per l’Accademia, che si impone con il gol di Martini, la doppietta di Desantis e la rete di Rago; ai padroni di casa non basano Collino e Mekuku.

Domenica 10 dicembre (ore 14.30), in campo Albatros Savigliano e Lagnasco, mentre lunedì 11 (ore 21) si giocheranno 4 gare: Revello-Enviese (a Revello), Bagnolo-San Damianese (a Bagnolo Piemonte), Valle Varaita-Villafalletto (sul sintetico di Verzuolo) ed Academy Valle Po-Villanova Solaro (a Paesana).