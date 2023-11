Volley A1/F: Cuneo a Busto, in programma anche due sfide salvezza nella nona giornata

Dopo i recuperi di mercoledì 22 novembre, torna a regime il Campionato di Serie A1, con tutte le squadre con le stesse partite disputate. Nel weekend del 25-26 novembre, che sarà dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in scena la nona giornata del girone d’andata.

Un turno particolarmente importante per i club invischiati nella zona salvezza. In diretta su Rai Sport sabato alle 20.30, l’Itas Trentino, ultima con 2 punti, ospita la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, terzultima e ferma a 7. Nel posticipo della domenica alle 19.30, in diretta Sky Sport Arena e NOW, la Volley Bergamo 1991 fa invece visita alla Wash4Green Pinerolo per cercare punti preziosi dopo l’esonero di coach Solforati (in panchina l’ex vice Alberto Bigarelli) per uscire dalla penultima posizione (4 punti). Per finire, altro scontro diretto domenica alle 17: l’UYBA Volley Busto Arsizio (7 punti) affidata a Juan Cichello dopo l’addio di Julio Velasco, accoglie l’Honda Olivero S.Bernardo Cuneo (8 punti).

Tra sabato e domenica incroci interessanti sull’asse Piemonte-Toscana: l’Igor Gorgonzola Novara, seconda a -3 dalla vetta, apre la giornata sabato alle 18 contro Il Bisonte Firenze mentre a Palazzo Wanny, domenica alle 17, la Savino Del Bene Scandicci, quarta dietro Milano, accoglie la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sconfitta dalle stesse ragazze di coach Gaspari nel recupero della quarta giornata.

Proprio l’Allianz Vero Volley Milano percorrerà verso sud gran parte dell’Autostrada del Sole per raggiungere il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano della Roma Volley Club, nel primo vero scontro tra le squadre della Capitale e della città meneghina. Infine, dopo aver conquistato il primo posto solitario proprio contro le giallorosse, la Prosecco Doc Imoco Conegliano rimane davanti al pubblico del Palaverde per la sfida contro la TrasportiPesanti Casalmaggiore.