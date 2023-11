Dal nuovo al Pamir con i racconti di viaggio della scrittrice e podcaster Eleonora Sacco

Il format «Scienza al NUoVO», che porta al centro sportivo e culturale cuneese di via Parco della Gioventù giovani ricercatori e ricercatrici prevalentemente originari del capoluogo e attualmente impegnati in ambito accademico in Italia e all’estero, sabato 25 novembre alle 18 propone un appuntamento fuori dagli schemi per collocazione, tema e profilo dell’ospite. Al centro sportivo e culturale di via Parco della Gioventù a Cuneo sarà infatti protagonista Eleonora Sacco, scrittrice e autrice di podcast. Sacco scrive di viaggi e cura il blog painderoute.it. Dal 2019 disegna e accompagna viaggi nei Balcani, in Caucaso, Asia Centrale e Sud-Occidentale. È esperta di minoranze etniche dell’ex Urss e di patrimonio artistico e architettonico sovietico. È autrice, insieme a Angelo Zinna, dei podcast Cemento (2019-2021) e Kult (2023), miglior podcast indipendente d’inchiesta e reportage per Radio24.

A Cuneo racconterà il suo viaggio nel Pamir tagico nel 2018, nel quale ha percorso in autostop, taxi condivisi e a piedi la leggendaria strada M41, detta anche «Pamir Highway», aperta dai sovietici negli anni Trenta, da Dushanbe, in Tagikistan, a Osh, in Kirghizistan, facendosi ospitare dalle persone incontrate lungo la strada. Un’avventura tra yak, montagne incantate, ghiacciai che si sciolgono, argali chiamati Marko Polo, vecchie stupa buddiste e acque termali dove curare ogni male, sette sciite e un groviglio di confini. L’incontro è a ingresso libero, informazioni sul sito www.nuovocuneo.it.