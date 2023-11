Cuneoginnastica bene agli Interregionali Gold di squadra

Al Palaginnastica di Torino, campionato interregionale di squadra gold 3A per le giovani allieve del settore agonistico di artistica della Federazione ginnastica d’Italia. Quinto posto per le mini ginnaste in questa competizione che vedeva impegnate atlete di Piemonte, Liguria e Vall d’Aosta.

Ad accompagnare le promettenti ginnaste in gara la loro allenatrice Chiara Armando, fresca di Laurea in Tecnico di laboratorio con 110 e lode.

Le giovani ginnaste, Cozzolino Greta, Olivero Arianna, Zonta Mia, Melissa Gridan e Sofia Gasbarro portano a termine un’ottima gara che le ha viste ancora una volta notevolmente migliorate.

Queste atlete infatti di gara in gara partendo dalla fase regionale hanno dimostrato sempre più maturità e consapevolezza in ogni tappa. Nei prossimi giorni si saprà se hanno ottenuto la qualificazione per la finale nazionale di dicembre.