Raduno per le Rappresentative Regionali Femminili U23 e U19: le convocate

Raduno per le rappresentative Under 19 e Under 23 Femminile di Piemonte-VdA. Tutte le convocate.
UNDER 23 FEMMINILE – MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE 2023 – ORE 18.00 – Campo sportivo Via alle Fabbriche – Caselle T.se.
Alle ore 19.00 si disputerà una gara amichevole con la squadra Under 15 Maschile CASELLE CALCIO.
|COGNOME E NOME
|SOCIETA’
|ALTAFIN CLARA
|TORINO F.C. SPA
|ANGRISANO VANESSA
|ACCADEMIA TORINO CALCIO
|BAZZANO CHIARA
|CIT TURIN LDE
|BERNABEI ELEONORA
|TORINO F.C. SPA
|BERTONE BEATRICE
|FOOT BALL CLUB RIVESE
|BOCCARDO LAURA
|INDEPENDIENTE IVREA
|BODINI FRANCESCA
|FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|BOSIO MARTINA
|TORINO F.C. SPA
|CASSARA SOFIA GIULIA
|FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|DE GIROLAMO AURORA
|CASELLE CALCIO
|DOLZA COGNI VIOLA
|FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|FERRO CARLOTTA
|AREA CALCIO ALBA ROERO
|GIUFFRIDA GIULIA
|TORINO F.C. SPA
|LIBERTI CHIARA
|FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|MARGUATI ELISA JOSEPHINE
|FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|MEDICI MARTINA
|TORINO F.C. SPA
|MONTANARI BEATRICE
|CIT TURIN LDE
|MUNAFO CAROLA MICHELA
|TORINO F.C. SPA
|MUNICCHI ROBERTA
|FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|MUSSO GAYA
|TORINO F.C. SPA
|ORLANDIN SARA
|FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|PRALOTTO CHIARA
|CASELLE CALCIO
|PRENCIPE FEDERICA
|TORINO WOMEN
|RIZZOLO GIULIA
|FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|RODA ALICE
|ACCADEMIA TORINO CALCIO
|SAITO LAURA
|TORINO FC. SPA
|SCHIRRU PAOLA
|TORINO F.C. SPA
|SCICLI ALICE
|TORINO WOMEN
|TESSE SOFIA
|TORINO WOMEN
|TESTA GIORGIA
|ACCADEMIA TORINO CALCIO
|VITIELLO GIUSEPPINA
|FOOT BALL CLUB RIVESE
|ZAPPONE VALENTINA PIA
|INDEPENDIENTE IVREA
RADUNO UNDER 19 FEMMINILE – GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE 2023 – ORE 15.15 – Campo sportivo Via S. Marchese – Venaria Reale:
|COGNOME E NOME
|SOCIETA’
|ALBERTO GAIA
|ACF BIELLESE
|ALLAMANI GRETA
|AOSTA CALCIO 511
|BATTAGLIA AURORA
|TORINO F.C. SPA
|BELLAFEMINA ALICE
|TORINO F.C. SPA
|BILOTTA GINEVRA
|MONCALIERI CALCIO 1953
|BOCCARDO GIORGIA
|INDEPENDIENTE IVREA
|CARERI SOPHIE
|AOSTA CALCIO 511
|CUGNOD VALENTINA
|INDEPENDIENTE IVREA
|DEGANI ALICE
|TORINO F.C. SPA
|DELLA CORTE OTILIA
|VENARIA REALE
|DESIMONI EMMA
|BOYS E GIRLS CALCIO
|ESPOSITO FEDERICA
|ACCADEMIA TORINO CALCIO
|FERRANTE GIADA
|BOYS E GIRLS CALCIO
|FERRARIS MICHELLE
|BULE’ BELLINZAGO
|GILARDI NOEMI
|BULE’ BELLINZAGO
|GRAZIANO CHIARA
|ASTI
|GUARNACCIA VITTORIA
|BULE’ BELLINZAGO
|LAZZARONE VALERIA
|ASTI
|LORENZANI AURORA
|BULE’ BELLINZAGO
|MANNA SOPHIA
|CASELLE CALCIO
|MASSA VITTORIA
|TORINO F.C. SPA
|MONTEVERDE SARA
|ACCADEMIA TORINO CALCIO
|PELUSO GIADA
|MONCALIERI CALCIO 1953
|PIPICELLA PAOLA
|INDEPENDIENTE IVREA
|RICCIARDI CALDERA LUCREZIA
|TORINO WOMEN
|SOLLAZZO SOFIA
|TROFARELLO 1927
|TAGLIALATELA EMMA
|ACCADEMIA TORINO CALCIO
|TUNINETTI AURORA
|TROFARELLO 1927
|VACCARINO MARGHERITA
|TORINO F.C. SPA
|VILLA MATILDA
|ACCADEMIA TORINO CALCIO