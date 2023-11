Raduno per le Rappresentative Regionali Femminili U23 e U19: le convocate

Raduno per le rappresentative Under 19 e Under 23 Femminile di Piemonte-VdA. Tutte le convocate.

UNDER 23 FEMMINILE – MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE 2023 – ORE 18.00 – Campo sportivo Via alle Fabbriche – Caselle T.se.

Alle ore 19.00 si disputerà una gara amichevole con la squadra Under 15 Maschile CASELLE CALCIO.

COGNOME E NOME SOCIETA’ ALTAFIN CLARA TORINO F.C. SPA ANGRISANO VANESSA ACCADEMIA TORINO CALCIO BAZZANO CHIARA CIT TURIN LDE BERNABEI ELEONORA TORINO F.C. SPA BERTONE BEATRICE FOOT BALL CLUB RIVESE BOCCARDO LAURA INDEPENDIENTE IVREA BODINI FRANCESCA FEMMINILE JUVENTUS TORINO BOSIO MARTINA TORINO F.C. SPA CASSARA SOFIA GIULIA FEMMINILE JUVENTUS TORINO DE GIROLAMO AURORA CASELLE CALCIO DOLZA COGNI VIOLA FEMMINILE JUVENTUS TORINO FERRO CARLOTTA AREA CALCIO ALBA ROERO GIUFFRIDA GIULIA TORINO F.C. SPA LIBERTI CHIARA FEMMINILE JUVENTUS TORINO MARGUATI ELISA JOSEPHINE FEMMINILE JUVENTUS TORINO MEDICI MARTINA TORINO F.C. SPA MONTANARI BEATRICE CIT TURIN LDE MUNAFO CAROLA MICHELA TORINO F.C. SPA MUNICCHI ROBERTA FEMMINILE JUVENTUS TORINO MUSSO GAYA TORINO F.C. SPA ORLANDIN SARA FEMMINILE JUVENTUS TORINO PRALOTTO CHIARA CASELLE CALCIO PRENCIPE FEDERICA TORINO WOMEN RIZZOLO GIULIA FEMMINILE JUVENTUS TORINO RODA ALICE ACCADEMIA TORINO CALCIO SAITO LAURA TORINO FC. SPA SCHIRRU PAOLA TORINO F.C. SPA SCICLI ALICE TORINO WOMEN TESSE SOFIA TORINO WOMEN TESTA GIORGIA ACCADEMIA TORINO CALCIO VITIELLO GIUSEPPINA FOOT BALL CLUB RIVESE ZAPPONE VALENTINA PIA INDEPENDIENTE IVREA

RADUNO UNDER 19 FEMMINILE – GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE 2023 – ORE 15.15 – Campo sportivo Via S. Marchese – Venaria Reale: