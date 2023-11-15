Raduno per le Rappresentative Regionali Femminili U23 e U19: le convocate

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REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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Foto piemontevda.lnd.it

Raduno per le rappresentative Under 19 e Under 23 Femminile di Piemonte-VdA. Tutte le convocate.

UNDER 23 FEMMINILE – MERCOLEDI’ 22  NOVEMBRE 2023 – ORE 18.00 – Campo sportivo Via alle Fabbriche – Caselle T.se.

Alle ore 19.00 si disputerà una gara amichevole con la squadra Under 15 Maschile CASELLE CALCIO.

COGNOME E NOME SOCIETA’
ALTAFIN CLARA TORINO F.C. SPA
ANGRISANO VANESSA ACCADEMIA TORINO CALCIO
BAZZANO CHIARA CIT TURIN LDE
BERNABEI ELEONORA TORINO F.C. SPA
BERTONE BEATRICE FOOT BALL CLUB RIVESE
BOCCARDO LAURA INDEPENDIENTE IVREA
BODINI FRANCESCA FEMMINILE JUVENTUS TORINO
BOSIO MARTINA TORINO F.C. SPA
CASSARA SOFIA GIULIA FEMMINILE JUVENTUS TORINO
DE GIROLAMO AURORA CASELLE CALCIO
DOLZA COGNI VIOLA FEMMINILE JUVENTUS TORINO
FERRO CARLOTTA AREA CALCIO ALBA ROERO
GIUFFRIDA GIULIA TORINO F.C. SPA
LIBERTI CHIARA FEMMINILE JUVENTUS TORINO
MARGUATI ELISA JOSEPHINE FEMMINILE JUVENTUS TORINO
MEDICI MARTINA TORINO F.C. SPA
MONTANARI BEATRICE CIT TURIN LDE
MUNAFO CAROLA MICHELA TORINO F.C. SPA
MUNICCHI ROBERTA FEMMINILE JUVENTUS TORINO
MUSSO GAYA TORINO F.C. SPA
ORLANDIN SARA FEMMINILE JUVENTUS TORINO
PRALOTTO CHIARA CASELLE CALCIO
PRENCIPE FEDERICA TORINO WOMEN
RIZZOLO GIULIA FEMMINILE JUVENTUS TORINO
RODA ALICE ACCADEMIA TORINO CALCIO
SAITO LAURA TORINO FC. SPA
SCHIRRU PAOLA TORINO F.C. SPA
SCICLI ALICE TORINO WOMEN
TESSE SOFIA TORINO WOMEN
TESTA GIORGIA ACCADEMIA TORINO CALCIO
VITIELLO GIUSEPPINA FOOT BALL CLUB RIVESE
ZAPPONE VALENTINA PIA INDEPENDIENTE IVREA

 

RADUNO UNDER 19 FEMMINILE – GIOVEDI’ 23  NOVEMBRE 2023 – ORE 15.15 – Campo sportivo Via S. Marchese – Venaria Reale:

COGNOME E NOME SOCIETA’
ALBERTO GAIA ACF BIELLESE
ALLAMANI GRETA AOSTA CALCIO 511
BATTAGLIA AURORA TORINO F.C. SPA
BELLAFEMINA ALICE TORINO F.C. SPA
BILOTTA GINEVRA MONCALIERI CALCIO 1953
BOCCARDO GIORGIA INDEPENDIENTE IVREA
CARERI SOPHIE AOSTA CALCIO 511
CUGNOD VALENTINA INDEPENDIENTE IVREA
DEGANI ALICE TORINO F.C. SPA
DELLA CORTE OTILIA VENARIA REALE
DESIMONI EMMA BOYS E GIRLS CALCIO
ESPOSITO FEDERICA ACCADEMIA TORINO CALCIO
FERRANTE GIADA BOYS E GIRLS CALCIO
FERRARIS MICHELLE BULE’ BELLINZAGO
GILARDI NOEMI BULE’ BELLINZAGO
GRAZIANO CHIARA ASTI
GUARNACCIA VITTORIA BULE’ BELLINZAGO
LAZZARONE VALERIA ASTI
LORENZANI AURORA BULE’ BELLINZAGO
MANNA SOPHIA CASELLE CALCIO
MASSA VITTORIA TORINO F.C. SPA
MONTEVERDE SARA ACCADEMIA TORINO CALCIO
PELUSO GIADA MONCALIERI CALCIO 1953
PIPICELLA PAOLA INDEPENDIENTE IVREA
RICCIARDI CALDERA LUCREZIA TORINO WOMEN
SOLLAZZO SOFIA TROFARELLO 1927
TAGLIALATELA EMMA ACCADEMIA TORINO CALCIO
TUNINETTI AURORA TROFARELLO 1927
VACCARINO MARGHERITA TORINO F.C. SPA
VILLA MATILDA ACCADEMIA TORINO CALCIO

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