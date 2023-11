Serie B Femminile LIVE: si gioca FREEDOM FC-LAZIO. SEGUI LA DIRETTA

Settima giornata di campionato per la Serie B Femminile: allo Stadio Fratelli Paschiero la Freedom FC Women ospita la Lazio. Segui la DIRETTA di Freedom FC Women-Lazio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FREEDOM FC WOMEN-LAZIO

PRIMO TEMPO

1′ – Si parte! (ore 14.36)

4-3-3 coperto per la Freedom (in divisa biancorossa): davanti tridente formato da Mellano, Pinna e Burbassi; 4-3-1-2 per la Lazio (casacca blu con numeri bianchi): Moraca alle spalle del tandem offensivo Popadinova-Faria Gomes.

7′ – Ospiti che fanno la gara, padrone di casa che difendono con ordine provando a ripartire. Sempre 0-0

11′ – Già un cambio nella Lazio: infortunata Popadinova, in campo Palombi

15′ – Proteste Freedom per un possibile fallo di mano in area ospite

17′ – Biancorosse molto compatte ed in partita in questa prima parte di gioco, Lazio che fatica a trovare spazi.

19′ – Piccolo brivido per i tifosi cuneesi: traversone di Pittaccio da destra, la palla va diretta verso la porta, Nucera è brava a trovare la posizione ed a bloccare.

22′ – Svolta nella gara! Armitano sgambetta Palombi da ultimo uomo al limite dell’area. Punizione e rosso per il difensore.

23′ – Freedom che passa al 4-4-1, Franco scala centrale di difesa, Asta laterale di sinistra. Mellano e Burbassi esterne di centrocampo.

27′ – Lazio che preme: Nucera ferma in doppia uscita bassa Palombi. Cuneesi che, ora, devono stringere i denti.

30′ – Imbucata per Faria Gomes che in allungo anticipa l’uscita di Nucera, palla fuori

34′ – Annullato gol a Goldoni per fuorigioco

38′ – Palombi cade in area, l’arbitro vede il tocco del difensore. RIGORE PER LA LAZIO!

39′ – SBAGLIA PALOMBI!!! Sempre 0-0!!

42′ – Annullato gol a Goldoni per fuorigioco (apparso netto)

45′ – VANTAGGIO LAZIO!! Le biancoblu la sbloccano: cross da destra e testa vincente di Goldoni, questa volta è tutto buono! 0-1!