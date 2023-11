Lettura misuratori Acda dal 13 al 17 novembre

Acda Spa comunica che effettuerà il servizio di lettura dei misuratori per i consumi di acqua potabile nei Comuni di Acda Spa comunica che effettuerà il servizio di lettura dei misuratori per i consumi di acqua potabile nei comuni di Cuneo, Busca, Cervasca, Frabosa Sottana, Limone Piemonte, Montaldo Mondovì, Ostana, Paesana e Revello nel periodo dal 13/11 al 17/11/2023 per il tramite del personale della ditta MBS Group, che esegue le letture per conto di Acda, ed è dotato di tesserino di riconoscimento.

Nello stesso periodo – dal 13 al 17 novembre – Acda Spa provvederà alla sostituzione dei misuratori nei Comuni di Centallo, Dronero e Venasca attraverso personale della società Sologas Srl dotato di tesserino di riconoscimento.