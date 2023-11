Coppa Piemonte Prima Categoria – Marene e Bisalta chiudono con una vittoria la prima fase

In attesa che si concluda la prima fase con il posticipo della prossima settimana tra Valle Po e Pro Polonghera va in archivio la sesta giornata di Coppa Piemonte Prima Categoria negli altri triangolari.

Chiude con una vittoria il Marene che sconfigge con un netto 4-2 l’Atletico Racconigi in un match senza valenza di classifica, con l’Area Calcio Alba Roero già qualificato. I marenesi, comunque, si tolgono la soddisfazione grazie alle reti di Rinaldi, Favole, Valerioti e Riscaldino che rendono vana la doppietta racconigese di Kone.

Successo interno anche per il Bisalta che firma un tris nel match interno contro il Boves Mdg. Anche in questo caso è stato il Tre Valli a staccare il pass per la fase successiva già nella scorsa giornata ma per i rossoblu il 3-0 rifilato ai bovesani sa di conferma dell’ottimo stato di forma. Decisive per il risultato finale le reti di Viscusi, Karamoko e Giana.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Il programma della 6 ª giornata

Marene – Atletico Racconigi 4-2

CLASSIFICA: Area Calcio Alba Roero 10, Atletico Racconigi 4, Marene 3

Valle Po – Pro Polonghera 15/11 Ore 21.00

CLASSIFICA: F.C. Vigone 9, Valle Po 6, Pro Polonghera 0

Bisalta – Boves Mdg 3-0

CLASSIFICA: Tre Valli 9, Bisalta 7, Boves Mdg 1