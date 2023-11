Volley D/F – Il menu della quinta giornata propone tre derby, Racconigi si testa con le giovani di Pinerolo

Sarà un quinto turno ad alto tasso di spettacolarità per la Serie D femminile di pallavolo. Sono infatti tre gli scontri diretti tra squadre della provincia che promettono grandi emozioni con tante implicazioni anche di classifica. Per Racconigi e Marene-Savigliano ci sarà invece un test contro due formazioni del pinerolese.

La capolista Libellula Volley cerca di mantenere primato, imbattibilità e punteggio pieno, ma sulla sua squadra c’è una pericolosa Mc 1933-Top Four Busca. Quest’ultima può restare nei quartieri nobili della classifica ma per farlo dovrà ricorrere a tutte le sue abilità contro le forti ospiti. La sfida nella sfida sarà anche tra i due allenatori, coach Cavallero per le buschesi e coach Pretto per le braidesi, che si conoscono e stimano da anni, ed ognuno farà tutto il possibile per portare a casa il risultato.

Reduce da un solo punto raccolto nelle ultime due giornate, la Sicom Cherasco prova a riprendere la sua marcia in casa del Volley Roero Città Di Canale. La sfida si preannuncia molto combattuta: le cheraschesi hanno bisogno di punti per non perdere il treno delle prime posizioni, ma le padrone di casa nelle ultime uscite hanno dimostrato di poter essere un problema per chiunque.

Tra L’Alba Volley e P.g.s. El Gall è invece una sfida tra due delle compagini più in forma del periodo. Alba è reduce da due successi consecutivi, tra cui uno molto importante su Cherasco. El Gall, per contro, dopo la sconfitta contro Pinerolo all’esordio ha inanellato tre vittorie di fila. La partita mette anche in palio una interessante finestra sul terzo posto in classifica, vista la difficile competizione che attende il già citato Pinerolo.

Sarà infatti la Rs Volley Racconigi ad ospitare la Unionvolley Pinerolo. Le racconigesi hanno rimediato ad un brutto avvio nel campionato con due successi e in settimana hanno sfiorato l’accesso alla Coppa Piemonte di Serie D, combattendo fino all’ultimo in quel di Novara. Tutti questi segni indicano come le ragazze di coach Benvenuti sono in forma e possono fare un ulteriore passo avanti in graduatoria.

L’ultima sfida di cui andiamo a parlare è quella che vede coinvolta l’altra capolista, la Insieme Marene-Savigliano, che andrà a giocare sul campo del San Secondo. Quest’ultimo ha mosso per la prima volta la sua classifica imponendosi a Cherasco, quindi le marenesi di coach Rossi non potranno sottovalutare le avversarie.

SERIE D FEMMINILE, GIRONE B – GIORNATA 5

Rs Volley Racconigi – Unionvolley Pinerolo

Ve.la. Tempocasa Leini – Pallavolo Settimo

Gs Pino Volley – Rasero Teloni-Playasti Club76

Top Four Busca – Libellula Volley

L’Alba Volley – P.g.s. El Gall

Volley Roero Città Di Canale – Sicom Cherasco

San Secondo – Insieme Marene-Savigliano

SERIE D FEMMINILE, GIRONE B – CLASSIFICA