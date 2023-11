Volley C/F – Villanova ripete con A.F. Volley, per Vicoforte e Cuneo test probanti con Ovada e Rivarolo

Non si ferma la Serie C femminile di pallavolo, che dopo i triangolari di Coppa Piemonte del mercoledì è pronta a fornire un nuovo weekend di emozioni. Situazione originale per Villanova, chiamata a giocare contro le stesse avversarie di tre giorni prima, mentre Cuneo e Vicoforte testano le rispettive ambizioni contro avversarie importanti.

Partiamo proprio dal Girone B e dal Villanova Volley Bam, reduce dalla qualificazione alla Final Four di Coppa Piemonte dopo i due successi ottenuti a San Mauro Torinese. E proprio nella stessa palestra sono chiamate a tornare le monregalesi, che si troveranno di nuovo faccia a faccia con la A.F. Volley, con cui in campionato condividono il quarto posto in classifica. Nella sfida di mercoledì Villanova si è imposta per 2-1, ma i parziali sono stati combattuti e la partita molto viva: tra due squadre dal potenziale molto simile ci si può attendere una nuova gara molto equilibrata.

Dopo il brillante successo ottenuto a Verbania, torna in campo la Labtravel Honda Cuneo, chiamata a misurarsi con la capolista Finimpianti Gp Rivarolo Volley. La compagine torinese è retrocessa dalla Serie B2 e si propone nuovamente come una delle forze dominanti della categoria: le quattro vittorie in quattro partite giocate sono indicative in tal senso. Per le giovani cuneesi è dunque un banco di prova molto importante per capire a cosa si può aspirare in questa stagione e per vedere quanti miglioramenti sono stati fatti finora.

Nel Girone A il Vicoforte Volley Ceva Editel Bam cercherà di rispondere alla sfortunata sconfitta dello scorso sabato affrontando la lunga trasferta alessandrina per vedersela con la Cantine Rasore Ovada. Quest’ultima precede di un paio di punti le vicesi in classifica e pare essere di un livello tendenzialmente simile alle giovani di coach Pagliuca. Le vicesi stanno provando a trovare la loro dimensione con l’andare delle settimane, ed il punto conquistato contro l’ottima Biella può essere un punto di svolta e consapevolezza.

SERIE C FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 5

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – Unionvolley Pinerolo

Volley Pirates Gavi Novi – Volley Fortitudo Chivasso

Prochimica Novarese Virtus Biella – Club76 Playasti

Cantine Rasore Ovada – Vicoforte Volley Ceva Editel Bam

Isil Volley Almese Massi – Mtv Azzurra

Cus Collegno – G.s. Pavic

In Volley San Giorgio Tuacar – Sammaborgo

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – GIORNATA 5

A.F. Volley – Villanova Volley Bam

Sara Omegna Pallavolo – Mollificio R.m.i. Val Chisone

Labtravel Honda Cuneo – Finimpianti Gp Rivarolo Volley

M.v. Impianti Bzz Piossasco Volley – Mokavit Rosaltiora

Canavese Volley Ivrea – Teamwork To Play

Lilliput Pallavolo – Tempocasa Vol-ley Academy

Volley Cigliano – Pallavolo Montalto Dora

SERIE C FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA

Cus Collegno 12 Unionvolley Pinerolo 11 Volley Pirates Gavi Novi 10 Isil Volley Almese Massi 9 Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 9 Prochimica Novarese Virtus Biella 8 Cantine Rasore Ovada 6 In Volley San Giorgio Tuacar 5 Vicoforte Volley Ceva Editel Bam 4 G.s. Pavic 4 Volley Fortitudo Chivasso 3 Sammaborgo 3 Club76 Playasti 0 Mtv Azzurra 0

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – CLASSIFICA