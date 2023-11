“L’affitto di terreni agricoli e fabbricati rurali è strategico”: se ne è parlato in Confagricoltura

“Lo strumento dell’affitto si rivela sempre più strategico per lo sviluppo dell’agricoltura”. Così il direttore di Confagricoltura Cuneo, Roberto Abellonio, e la presidente del Sindacato Provinciale dei Proprietari con Beni Rustici in affitto (Proprietà Fondiaria), Isabella Moschetti, nell’avviare i lavori del Consiglio Direttivo, svoltosi martedì 31 ottobre, presso la sede diConfagricoltura Cuneo. I numeri, presentati durante l’incontro, confermano una situazione in crescita: secondo gli ultimi dati Istat la Sau (Superfice Agricola Utilizzabile) in affitto rappresenta il 50% a livello nazionale e, in Piemonte, gli affitti hanno superato il 60% della Sau regionale con una superfice media aziendale di circa 18 ettari, molto simile a quella europea. La riunione, aperta a tutti, ha coinvolto diversi agricoltori interessati agli aggiornamenti normativi e procedurali relativi all’affitto di terreni e di fabbricati rurali. Molto apprezzato anche l’intervento dell’avvocata Raffaella Giuliano, esperta in diritto agrario, che ha affrontato alcuni argomenti cari al Sindacato, relativi all’affitto dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali.