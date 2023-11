Volley A1/F – Cuneo a caccia di continuità e punti a Cremona

La Honda Olivero S.Bernardo Cuneo sarà oggi (1° novembre) di scena al PalaRadi di Cremona alle 18 contro la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Su un campo espugnato fin qui solo una volta, nella stagione 21/22, le biancorosse cercheranno di dare continuità al sofferto successo in rimonta di Treviglio per muovere ancora la classifica, che adesso le vede appaiate a quota 4 punti insieme alle avversarie di domani e a Roma.

Prosegue la prevendita per il derby casalingo con la capolista Igor Gorgonzola Novara di domenica 5 novembre (ore 20), con 1.500 posti in tribuna rossa a 5 euro grazie all’impegno del co-title sponsor Olivero Srl. I biglietti sono acquistabili online sulla piattaforma Liveticket e presso la sede di Cuneo Granda Volley in via Bassignano 14 a Cuneo (lunedì-venerdì 9-12 e 14,30-18).

QUI HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO La vittoria sul Volley Bergamo 1991 ha tanti punti di contatto con quella di Villafranca Piemonte nel debutto con la Wash4Green Pinerolo sia nell’andamento – primo set vinto con autorevolezza, secondo e terzo set in sofferenza, reazione veemente che porta alla conquista del quarto e quinto parziale – sia per l’apporto determinante delle giocatrici subentrate in corsa. Se l’Mvp di Treviglio è stata Lena Stigrot, assoluta protagonista della riscossa biancorossa nel quarto set con 8 punti, Madison Kubik (11 punti, 90% in attacco) e Beatrice Molinaro (8 punti, 83% in attacco, 3 muri) sono state decisive per capovolgere le sorti di un match che sul 2-1 sembrava ormai segnato.

La seconda affermazione in campionato da un lato ha evidenziato gli ampi margini di crescita del gruppo, soprattutto sotto il profilo della continuità, dall’altro ne ha confermato il carattere. Adesso la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo è attesa da due impegni difficili nel giro di cinque giorni: prima la trasferta di Cremona contro una Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore reduce dal k.o. esterno con Scandicci, poi il derby casalingo contro una Igor Gorgonzola Novara che finora ha fatto percorso netto.

SERENA SCOGNAMILLO, LIBERO HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO «Sotto 2-1 a Treviglio ci siamo dette che quella partita non poteva finire in quattro set. A fare la differenza è stato il carattere che ci ha permesso di riaprire il match e portarlo al quinto set. Sappiamo che a Cremona sarà un’altra battaglia in cui non mancheranno i momenti difficili, da cui dovremo cercare di uscire con lucidità. Casalmaggiore è una formazione ben attrezzata; noi dovremo guardare in primis a noi stesse e a cercare di esprimerci al massimo a livello individuale e di squadra».

LE AVVERSARIE 1 punto all’esordio, nella sconfitta interna al tie-break per mano di Bergamo, una vittoria casalinga da 3 punti con Trento: i 4 punti in campionato della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore sono arrivati così. Domenica la squadra allenata da Marco Musso è riuscita a strappare solo un set alla Savino Del Bene Scandicci a Palazzo Wanny.

I PRECEDENTI Casalmaggiore avanti 5-4

LE EX Francesca Scola ha vestito la maglia di Casalmaggiore nella passata stagione

GLI ARBITRI Luca Saltalippi e Cesare Armandola

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -20% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA20. La partita verrà trasmessa al centro sportivo e culturale NUoVO di via Parco della Gioventù a Cuneo

Campionato femminile Serie A1 2023/2024

Regular season – 5ª giornata andata

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Honda Olivero S.Bernardo Cuneo

Mercoledì 1 novembre, ore 18 – PalaRadi di Cremona

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 3 Perinelli (K), 4 Avenia, 5 Colombo, 7 Lohuis, 10 Manfredini, 11 De Bortoli L), 12 Hancock, 14 Edwards, 15 Faraone (L2), 16 Obossa, 17 Smarzek, 18 Cagnin, 21 Acosta. All. Musso, vice all. Pintus

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 2 Scola, 5 Tanase, 6 Ferrario (L2), 7 Sylves, 8 Stigrot, 9 Adelusi, 10 Kubik, 12 Enweonwu, 13 Signorile (K), 14 Hall, 15 Scognamillo (L), 17 Haak, 21 Molinaro All. Bellano, vice all. Aime

c.s.