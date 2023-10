Tennistavolo: tutti i vincitori del Trofeo A4 “Memorial Adriano Alessandrini”

Grande partecipazione di atleti al Trofeo A4 “Memorial Adriano Alessandrini” disputatosi sabato 28 e domenica 29 ottobre nel palazzetto di via XXV Aprile a Verzuolo. Alla manifestazione, caratterizzata da match molto combattuti e spettacolari, hanno preso parte atleti provenienti da tutto il Piemonte, le gare assegnavano infatti punti per le qualificazioni ai Campionati Italiani di categoria.

Gli atleti di casa si sono aggiudicati due delle sei gare in programma ed hanno inoltre conquistato diversi podi, contribuendo al successo dell’A4 nella speciale classifica per società. Sul gradino più alto del podio sono saliti Marco Doria e Maddalena Rosso. Marco Doria si è imposto nel singolo maschile 4a categoria superando in finale il compagno di squadra Gianmaria Armando. Maddalena Rosso ha invece trionfato nel singolo 5a categoria.

Sul gradino più alto del podio del singolo femminile 3a categoria è salita Angela Alessandrini, atleta cresciuta nel vivaio verzuolese, ma attualmente in forza al TT. Mondovì. Nella stessa gara la verzuolese Giulia Marengo ha conquistato la medaglia di bronzo. Le portacolori dell’A4 sono state protagoniste anche nel singolo femminile di 4a categoria, gara vinta da Marta Vaj del Gasp Moncalieri, ma che ha visto le atlete dell’A4 Carlotta Giuliano e Denise Cocordano salire rispettivamente sul 2° e 3° gradino del podio.

c.s.