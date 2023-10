Cuneoginnastica stacca tre pass Nazionali di Ritmica

Si è svolto Venerdi’ 27 ottobre a Castellanza il campionato di Zona Tecnica di Specialità Gold di Ginnastica Ritmica. In pedana erano impegnate le migliori quattro atlete di Liguria, Lombardia e Piemonte. Dodici atlete in totale per ogni specialità della ginnastica ritmica: cerchio, palla, clavette e nastro. Quattro i posti disponibili per accedere alla Fase Nazionale.

Arianna Caliman e Melisa Qira avevano entrambe conquistato il passa alla fase di Zona Tecnica con tutti e due gli attrezzi del loro programma.

La prima a scendere in campo è stata Arianna, in una gara di alto livello tra le J1 (2010).

Nervi saldi e tanta grinta hanno permesso ad Ari di portare a termine due ottime esecuzioni, prima con il cerchio e poi con l’esercizio alla palla. Arianna che è alla sua prima esperienza individuale Gold non delude le aspettative e anzi si laurea Campionessa Interregionale al cerchio. Sale sul podio anche alla palla dove ottiene una meritatissima medaglia d’argento. Questi risultati le permettono di accedere ai Campionati Italiani con entrambi gli attrezzi.

Nel pomeriggio è stata poi la volta di Melisa Qira. Atleta dalle grandissime potenzialità che fatica ancora però ad esprimersi al meglio in pedana. Un errore al cerchio che rischia di compromettere il risultato finale. La giuria sicuramente la premia le sue doti tecniche e Meli chiude al quarto posto. Ultima posizione disponibile per accedere alla Fase Nazionale.

Un’esecuzione sfortunatissima al nastro la vede chiudere in 8^ posizione.

“E’ un traguardo davvero importante per noi e per la nostra società – commentano le Tecniche Marianna Ricca ed Emilia Rancurello – . Il risultato di questi campionati è il frutto di un intenso lavoro estivo. Queste atlete sacrificano molto del loro tempo che si divide tra scuola e allenamenti e questi risultati sono merito di tutto il loro impegno. I campionati Italiani si svolgeranno a Campobasso tra il 16 e il 19 novembre. Adesso lavoreremo ancora per migliorare e arrivare all’appuntamento nazionale al massimo delle nostre possibilità”.

c.s.