Aspettando Scrittorincittà: due incontri gratuiti curati da La Stampa in collaborazione con scrittorincittà

Manca sempre meno alla venticinquesima edizione di scrittorincittà, in programma quest’anno dal 15 al 19 novembre. Per ingannare l’attesa, nelle prossime settimane si terranno due appuntamenti gratuiti pensati per i più piccoli e per i più grandi, entrambi organizzati da La Stampa in collaborazione con scrittorincittà.

25 anni di scrittorincittà. 25 anni di incontri, di libri, di autori e di appassionati lettori di tutte le età, piccoli, piccolissimi, grandi e grandissimi. 25 anni in cui il pubblico di scrittorincittà si è allungato in tutte le direzioni diventando sempre più esteso, curioso ed eterogeneo: l’anima della festa. E quest’anno più che mai scrittorincittà sarà una festa per celebrare il Festival, la sua storia, il suo futuro e questi 25 anni con l’argento vivo addosso.

Venerdì 3 novembre alle ore 18.00, nell’eccezionale cornice del Salone delle Grottesche del Castello della Manta, bene FAI – Fondo Ambiente Italiano dal 1985, Andrea Valente entrerà nel vivo del programma giovani, vanto della manifestazione, da sempre attenta ai più piccoli ideando per loro un intero palinsesto dedicato. Alle 17.00 i partecipanti avranno anche l’occasione di scoprire il Castello della Manta con una visita guidata a cura del FAI.

Per partecipare scrivere all’indirizzo [email protected].



Martedì 14 novembre alle ore 18.00, presso il teatro sociale “Giorgio Busca” di Alba, Mario Calabresi, già direttore de La Stampa e La Repubblica, attualmente dirigente di Chora Media, presenterà la nuova edizione del suo libro A occhi aperti (Mondadori), dedicato ad alcuni dei più grandi fotografi contemporanei, in uscita martedì 31 ottobre. L’anteprima, in collaborazione con ilComune di Alba, sarà un inedito racconto degli eventi che hanno fatto la Storia degli ultimi cinquant’anni, attraverso le fotografie che li hanno resi immortali, e le parole di grandi fotografi come Steve McCurry, Elliott Erwitt, o Paolo Pellegrin.

Per partecipare è necessario compilare il seguente form: https://forms.gle/PSH27B1HvKbUkRVY8

Scrittorincittà è un’iniziativa del Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, ed è organizzato dall’Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e dalla Biblioteca civica.

www.scrittorincitta.it

#sic2023 #argentovivo #25anni