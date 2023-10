Basket, Serie B: Cogal Savigliano sfiora la rimonta a Gallarate (88-73)

Prosegue il mal di trasferta per le Pantere targate Cogal che, impegnate a Gallarate, non riescono a raccogliere i primi due punti in esterna della stagione, piegandosi a una diretta concorrente. In attesa del ritorno tra le mura amiche per la sfida a Campus Piemonte, ancora ferma a quota zero punti, servirà sfruttare la pausa per ricaricare le energie fisiche e soprattutto mentali.

Gallarate, a dispetto di un inizio di stagione complicato, si dimostra sin dalle prime azioni una squadra talentuosa e organizzata capace, come poi dimostrato, di mettere in grossa difficoltà i ragazzi di coach Andrea Fiorito. Le Pantere giocano una partita tutto sommato discreta riuscendo a scuotersi dopo un parziale disastroso che le aveva fatte sprofondare a -20 dai varesotti. A pochi minuti dall’ultima sirena i biancorossi avrebbero infatti la possibilità di rifarsi prepotentemente, ma non riescono a rientrare oltre al -8. A tre minuti dalla fine sembra che il match possa dirsi riaperto, ma due triple dei padroni di casa e un paio di errori fatali in attacco condannano i saviglianesi alla quarta sconfitta in altrettante trasferte.

«L’assenza di Stefano Gioda è stato un fattore determinante per la nostra partita e quel parziale nel secondo periodo ci ha messo in grandissima difficoltà. In ogni caso mi posso ritenere soddisfatto di come i ragazzi hanno reagito e del modo in cui abbiamo provato in tutti i modi a rimetterla in piedi. Purtroppo la precisione dall’arco dei nostri avversari e i nostri errori ci hanno impedito di riportarla in parità ma, come detto, possiamo salvare la reazione avuta dai nostri dopo il -20. Ora testa alla sfida con Casale, un match importantissimo per la nostra stagione». Così coach Fiorito a fine partita.

Basket Gallarate – Cogal Savigliano 88-73

(15-18, 32-14, 20-22, 21-19)

Savigliano: Danna 10, Isaia 9, Baruzzo 9, Mellano, Tulumello 3, Tuninetto 5, Varallo, Utieyin 16, Obakhavbaye 13, De Santis 8, Introini. All.: Fiorito

