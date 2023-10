Volley B1/F: Libellula-Capo d’Orso Palau 2-3, ma le braidesi sfiorano una super rimonta

Più di 2 ore e mezza di “battaglia pallavolistica” che ha premiato la formazione biancoverde della Sardegna. Ieri sera alla “Libellula Arena” di Bra, nella quarta giornata d’andata del girone A di B1 femminile, la Libellula Banca CRS è stata superata per 2-3 da Capo d’Orso Palau (SS). Parziali davvero “tiratissimi”: doppio vantaggio della compagine isolana (31-33 e 23-25), ma grande rimonta delle rossonere (25-20 e 30-28). Al quinto parziale, la spuntano le ospiti per 12-15. Le atlete di coach Barisciani salgono a 7 punti in classifica, nel terzetto a pari merito formato da Villa Cortese e Cabiate. Sabato 4 novembre (alle 21) trasferta a Trescore Balneario (BG) con la Pallavolo Don Colleoni.