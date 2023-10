Giorgio Parisi in Findazione Mirafiore “Gradini che non finiscono mai. Vita quotidiana di un Premio Nobel”

La nuova stagione del Laboratorio di Resistenza della Fondazione E. di Mirafiore sarà inaugurata dal Premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi che, sabato 4 novembre alle ore 18:30, terrà una lezione dal titolo “Gradini che non finiscono mai. Vita quotidiana di un Premio Nobel”.

Giorgio Parisi è un fisico e accademico italiano, attivo in fisica teorica, soprattutto nel campo della fisica statistica e in teoria dei campi.

I suoi studi gli sono valsi riconoscimenti a livello internazionale, tra cui il Premio Wolf per la Fisica per le sue «scoperte pionieristiche nella teoria quantistica dei campi, in meccanica statistica e nei sistemi complessi»; e il Premio Nobel per la Fisica «per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria».

Giorgio Parisi è autore, insieme allo scrittore Piergiorgio Paterlini, del libro “Gradini che non finiscono mai. Vita quotidiana di un Premio Nobel” da cui prende spunto la lezione che terrà in Fondazione.

«Non basta che venga il risultato, io voglio capire il perché».

Una lezione che parla del back side della scienza, che rivela l’uomo che abita lo scienziato.

Cosa fa nella vita un fisico teorico che arriva per primo a scoperte fondamentali fino a vincere il Premio Nobel? Pensa, ragiona con altri fisici e calcola. Molte intuizioni cruciali in tutta l’esistenza, frutto di miriadi di calcoli e di ipotesi, a volte esatte a volte sbagliate, che, in un attimo o nel corso degli anni, svelano una parte del mistero che ci avvolge con conseguenze spesso impensate e imprevedibili. Giorgio Parisi ha seguito la sua passione per i numeri fin da piccolo, un talento alimentato da grandi maestri all’università e cresciuto in un confronto costante con la comunità scientifica internazionale.

A fianco di uno straordinario percorso professionale, in questa autobiografia Parisi racconta la sua vita privata dietro i riflettori, la parabola di un bambino che amava la matematica e che è riuscito a diventare un grande scienziato.

La partecipazione è gratuita, ma per garantire il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatoria la prenotazione tramite il sito www.fondazionemirafiore.it

L’incontro potrà anche essere seguito in streaming tramite il canale YouTube della Fondazione.