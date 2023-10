Cuneo Volley: a tutto fuoco il settore giovanile biancoblu

Iniziata con il Derby dell’Under 15, la scorsa giornata ha visto tutte le compagini Lab Travel Cuneo portare a casa punti. Esordio al tie-break per la Prima Divisione che in casa contro l’Alba si aggiudica due set, mettendo il primo punto in classifica. L’U17 Bianca vittoriosa in casa contro i monregalesi per 3-1 mentre i coetanei della compagine Rossa son tornati da Savigliano a punteggio pieno. Medesimo risultato per l’U19 che ha ospitato il Moncalieri nell’infrasettimanale.

Commenta così il risultato coach Francesco Revelli: « Abbiamo vinto 3-0 (25-16/25-21/25-22), facendo una discreta partita nei primi due set, mentre il terzo non è stato granché. Siamo un po’ corti in questo momento a causa di qualche problemino fisico più o meno risolvibile, indi per cui dobbiamo cercare di fare il massimo con quello che abbiamo. Mercoledì giocheremo in Coppa Piemonte con la maglia di Busca, un’uscita difficile perché saremo contro Novi, la squadra più forte della serie C. Cercheremo di fare una prestazione tecnicamente valida e avremo subito riscontro se in un mese c’è stato miglioramento. Sono sicuramente confidente che nonostante le assenze sarà così».

Questa giornata è iniziata con l’anticipo vittorioso dell’Under 17 Rossa in quei di Savigliano per 3-0 e proseguirà oggi con l’U15 Rossa in casa alle ore 15.30 contro l’Alba Verde, mentre l’U15 Bianca sarà sul campo albese contro la loro formazione Bianca. Domenica mattina sarà la volta delle U17 entrambe alle ore 10.30, con la compagine Rossa in casa contro Alba e la compagine Bianca a Cervasca contro la neo nata U17 in collaborazione. A chiudere la settimana sarà l’infrasettimanale della Prima Divisione, giovedì alle ore 20.45 in casa contro il Villanova.

Ricapitoliamo le gare:

Sabato 28 ottobre

Under 15 – ore 15.30

Lab Travel Cuneo Rossa VS Mercatò Alba Verde -> Pala ITIS Cuneo

Mercatò Alba Bianca VS Lab Travel Cuneo Bianca -> Alba

Domenica 29 ottobre

Under 17 – ore 10.30

Lab Travel Cuneo Rossa VS Mercatò Alba -> Pala ITIS Cuneo

Cervasca Cuneo Volley VS Lab Travel Cuneo Bianca -> Cervasca

Giovedì 2 novembre

Prima Divisione – ore 20.45

Lab Travel Cuneo VS Villanova Volley BAM -> Pala ITIS Cuneo

