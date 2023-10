Calcio a 5 Serie C1: Centallo capolista solitaria! Pari per Savigliano e Bra

Sesta giornata per la Serie C1 di Calcio a 5 in Piemonte. Un venerdì sera che ci consegna una capolista solitaria: è il Centallo che approfitta del rallentamento della Futsal Savigliano per portarsi in testa a quota 15.

I rossoblu stendono a domicilio il fanalino di coda Aurora Nichelino con il punteggio di 6-0: in gol Hichri, Boniello, Richichi (doppietta), Cobaj e Guida. Non va invece oltre il 2-2 la Futsal Savigliano (13) contro il Taurus, match deciso dai due centri di Minneci e dalle reti di Emanuele Silvestri e Covino.

Molto bene il Sermig (11) che travolge il San Remo 72 con un roboante 9-1 firmato da Rosano, dalle doppiette di Cantone, Mariotti e Pistone, e dalle marcature di Torazza e Giampalmo (per gli ospiti a segno il solo Giacometto). La formazione torinese aggancia così in classifica il CUS Piemonte Orientale che cade con il Rosta: l’Academy si impone 5-3 grazie a De Lorenzi, Corda Rugna (doppietta), Assouli e Cipriani (al CUS non bastano Ion, Scardoni e Davila).

Pari intanto per l’altra cuneese in corsa, il Bra: i giallorossi impattano 2-2 con il Pasta in um match deciso dai gol di Lorusso e Orteca da una parte, Bussetti e Zitari dall’altra. Chiude il programma oggi (sabato 28 ottobre ore 14.30) la sfida fra Top Five e Druento.

CALCIO A 5 SERIE C1 – I RISULTATI DELLA SESTA GIORNATA

Academy Torino Futsal – Futsal Savigliano 2-2

Bra – Polisportiva Pasta 2-2

Sermig – San Remo 72 9-1

Academy Rosta – CUS Piemonte Orientale 5-3

Aurora Nichelino – Centallo 0-6

Top Five – Druento 28/10 ore 14.30

CLASSIFICA

Centallo 15, Futsal Savigliano 13, Cus Piemonte Orientale 11, Sermig 11, Pasta 10, Bra 8, Top Five 8, Taurus 8, Academy Rosta 7, Druento 3, San Remo 72 3, Aurora Nichelino 1.