“Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero: difficoltà e prospettive”

Punto Meet – Via Carlo Sigismondo Leutrum 7, Cuneo

Il tema della valorizzazione delle competenze e del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero è centrale in Unione Europea, dove l’introduzione dell’Accordo di Schengen negli anni Novanta ha reso possibile la libera circolazione di persone e merci nei confini interni dell’UE.

Nel contesto dell’Anno Europeo delle Competenze annunciato dalla Commissione per il 2023, è importante fare il punto su dove siamo arrivati, quali sono le difficoltà esistenti e quali le opportunità emerse nel corso del tempo.

Per questo motivo l’ufficio Europe Direct Cuneo Piemonte Area Sud Ovest e l’Associazione per l’Incontro delle Culture in Europa (APICE), in collaborazione con Spazio Mediazione & Intercultura, l’associazione A Pieno Titolo e il Polo .Meet di Cuneo, hanno deciso di dedicare un evento formativo proprio a questo tema.

Nel corso dell’evento, infatti, i partecipanti avranno modo di conoscere lo stato dell’arte a livello europeo, e approfondire la tematica con esperti del settore. Nello specifico il programma prevede:

h. 14.30 Saluti iniziali di Giulia Giordano , Coordinatrice generale del Polo .MEET

, Coordinatrice generale del h. 14.45 Testimonianze a cura di Christine Decarli di Spazio Mediazione & Intercultura

di h. 15.00 – Il riconoscimento dei titoli di studio in UE: l’ ufficio Europe Direct Cuneo e APICE fanno il punto

fanno il punto h. 15.30 – 17.30 – Orientamento ai percorsi di valorizzazione di titoli e competenze acquisiti all’estero con Juri Di Molfetta, dell’associazione A PIENO TITOLO ONLUS

L’incontro è gratuito e aperto a chiunque sia interessato, e rivolto, in particolare, agli operatori del settore.

Per la partecipazione è richiesta la registrazione al seguente link https://forms.gle/1gz5gKgC44bNGb8dA