Con “Stammi bene” l’Asl Cn2 approfondisce l’importanza del movimento fisico per tutte le fasce di età e tutte le condizioni fisiche

Giovedì 26 ottobre, presso l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, nell’Auditorium della Fondazione Ospedale Alba-Bra, si è svolto il convegno “STAMMI BENE. Insieme verso il benessere”.

Il corso, sviluppato sotto la direzione del dottor Pietro Maimone, Direttore Dipartimento Prevenzione ASL CN2, e la responsabilità scientifica del dottor Giuseppe Calabretta, Direttore S.Pre.S.A.L. ASL CN2, ha ospitato oltre 150 partecipanti tra Istituzioni, personale sanitario, personale non sanitario e Associazioni di Categoria in rappresentanza delle aziende private del territorio.

Il convegno, aperto da un intervento dell’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, si è incentrato sulla promozione dell’attività fisica per tutte le età e nelle diverse condizioni fisiche, con la volontà di rafforzare la collaborazione intersettoriale in ambito sanitario e l’obiettivo di consolidare l’approccio alla promozione della salute all’interno dei luoghi di lavoro, per favorire un invecchiamento sano e attivo della popolazione.

“La promozione della salute è un elemento indispensabile per attuare un corretto approccio alla prevenzione sul nostro territorio” dichiarano i dottori Massimo Veglio e Laura Marinaro, Direttori Generale e Sanitario dell’ASL CN2, in occasione dell’incontro. “Siamo soddisfatti di constatare una così grande partecipazione di sanitari perché ciò è dimostrazione concreta dell’attenzione che tutta l’ASL, compreso il personale d’ospedale, ha per questo importante tema. La prevenzione è alla base delle attività di tutela della salute garantita dall’Azienda”.

L’evento ha affrontato il tema del movimento, analizzandolo sotto le più svariate angolazioni e con gli occhi di esperti del settore sanitario e della prevenzione. Importanti ospiti sono state anche le personalità dello sport, come le Medaglie d’Oro Olimpiche Maurizio Damilano e Francesca Fenocchio, e le aziende del settore privato intervenute per portare la propria esperienza.

La giornata si è sviluppata nel quadro del progetto “Talenti Latenti”, coordinato dalla dottoressa Giuliana Chiesa della struttura Progetti, Ricerca e Innovazione dell’ASL CN2 e nato con l’obiettivo di creare una salute collaborativa come welfare aziendale per tutti i dipendenti delle aziende aderenti. In quest’ottica, il convegno ha rappresentato un importante momento di informazione e formazione, nonché di orientamento e supporto ai processi di empowerment.

Attraverso i convegni e i corsi di formazione che ciclicamente si tengono presso il proprio Auditorium, l’Ospedale Ferrero di Verduno si sta qualificando sempre più, oltre che come moderno luogo di diagnosi e di cura, anche come centro di formazione per i professionisti del settore e per la collettività.