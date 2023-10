Serie B Femminile – Freedom FC, vittoria storica! In vetta scappano Lazio e Ternana

Fine settimana storico per il calcio femminile cuneese che dopo molti anni ritrova una vittoria in un campionato nazionale.

La Freedom FC, infatti, espugna il campo del Pavia Academy con una prestazione sontuosa e conquista la prima vittoria in questa stagione. Primo tempo dominante per le ragazze di coach Petruzzelli, capaci di andare a riposo in triplice vantaggio con le realizzazioni di Giatras, Pinna e Burbassi. Nella ripresa il sigillo di Asta chiude i giochi per la festa biancorossa.

In testa non sbagliano un colpo Ternana e Lazio che espugnano rispettivamente i campi di Arezzo di Res Women. Restano in scia Hellas Verona e Cesena mentre rallentano Parma e Brescia contro San Marino e Chievo Verona. La sentita sfida tra Bologna e Genoa, infine, vede le grifone vincere e risalire in classifica grazie ad un gol di Massa.