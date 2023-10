C’è tempo fino al 20 novembre per il “Dardanello Giovani”

Giovani autori e giornalisti in erba hanno tempo fino al 20 novembre 2023 per partecipare al ‘Dardanello Giovani’. L’associazione culturale intitolata alla memoria dell’ex direttore di ‘Tuttosport’ Piero Dardanello ha, infatti, deliberato in questi giorni di prorogare di un mese il termine di scadenza per la partecipazione al concorso.

Un’iniziativa che si affianca al premio giornalistico ‘Piero Dardanello’ nell’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e nella diffusione dell’eredità professionale del cronista monregalese; il suo straordinario percorso rappresenta, ancora oggi, una formidabile lezione di giornalismo da cui trarre significativo esempio. La premiazione del concorso è prevista all’inizio del mese di dicembre.

Il ‘Dardanello Giovani’ è rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado della provincia di Cuneo ed ai giovani di tutta Italia (nella fascia d’età compresa tra 20 e 30 anni). Si tratta di un banco di prova di spessore per tutti i partecipanti perché consente di confrontarsi con una giuria di professionisti di lungo corso nel campo del giornalismo. Come da tradizione consolidata, anche questa sesta edizione sarà dedicata ad esplorare il mondo di una disciplina sportiva. Dopo il popolarissimo universo del pallone, nel 2023 le penne dei concorrenti dovranno concentrarsi nel ritratto del panorama della pallapugno. Il ‘balòn’, come è noto nella ‘Granda’, è davvero un pezzo della storia e dell’identità del territorio: è forse questa la peculiarità più affascinante dell’attuale edizione, come racconta il vicepresidente dell’associazione ‘Dardanello’, Paolo Cornero: «I racconti del pallone elastico sono ‘imbevuti’ di tradizioni, suggestioni, ricordi. Cronache di un gioco talmente sentito e amato che, in passato, il suo stadio erano le strade e le piazze dei paesi. La vita quotidiana si cristallizzava intorno a queste sfide e la passione sportiva rappresentava il contraltare e lo svago alle dure fatiche di tutti i giorni, magari alle prese con la terra aspra della Langa. Un mondo contadino già raccontato da grandi penne, come quelle di Beppe Fenoglio, Giovanni Arpino e Cesare Pavese, in pagine che possono tuttora costituire proficua ispirazione per tutti i concorrenti».

‘Pallapugno, l’epica di uno sport che è cultura e tradizione’ propone sei tracce tra cui scegliere per presentare un elaborato inedito in vari formati. Sono accettati, oltre al testo, anche audio, video e webdoc, sempre in lingua italiana. I limiti di lunghezza sono: 9.000 battute (spazi inclusi) per i testi e 5 minuti di durata per le proposte multimediali. Sono ammesse partecipazioni di gruppo. I lavori dovranno pervenire all’indirizzo e-mail ‘[email protected]’ oppure via posta ordinaria presso la segreteria organizzativa dell’associazione culturale: Esedra, via Torino 43, 12084 Mondovì (CN). Per ulteriori dettagli è possibile scaricare e consultare il bando sul sito dell’associazione ‘Piero Dardanello’. Il concorso, per il sesto anno consecutivo, beneficia del supporto della Banca Alpi Marittime.

La giuria del ‘Dardanello Giovani’ – coordinata dal vicepresidente dell’associazione culturale ‘Dardanello’, Paolo Cornero – è formata dal presidente Guido Vaciago (direttore di ‘Tuttosport’) e da Pier Bergonzi(vicedirettore de ‘La Gazzetta dello Sport’ e direttore di ‘Sportweek’), RobertoBeccantini (presidente onorario del premio ‘Dardanello’), Massimo Mathis(responsabile della redazione di Cuneo de ‘La Stampa’), Gianni Scarpace(condirettore di ‘Provincia granda’) e Corrado Avagnina (direttore de ‘l’Unione Monregalese’).

In queste settimane sono cominciate anche le attività dell’edizione 2023/24 del progetto ‘A scuola di giornalismo’, che vede gli studenti delle scuole secondarie di primo grado confrontarsi con professionisti del mondo della comunicazione, in una serie di lezioni in classe. Nel corso dell’anno scolastico il ciclo di lezioni sarà attivato negli istituti della provincia di Cuneo che ne faranno richiesta (per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il numero di telefono 0174 552192 o scrivere all’indirizzo e-mail ‘[email protected]’). L’attenzione nei confronti dei talenti più giovani, con l’obiettivo di crescere cittadini informati e, perché no, individuare nuove vocazioni giornalistiche è, da sempre, uno dei punti di forza dell’associazione, nel solco dell’esempio di Piero Dardanello, che seppe individuare giovani promettenti e dare loro l’occasione per avviare una brillante carriera.