Volley A1/F: troppa Conegliano per Cuneo. A San Rocco Castagnaretta è 0-3

Imoco di un altro pianeta, nessuna sorpresa. Niente da fare per la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo che, nel debutto casalingo in questo nuovo campionato di A1, si arrende 0-3 alla corazzata Conegliano: dopo un discreto primo set (perso 20-25), le biancorosse non riescono a frenare la forza della compagine di Santarelli che chiude agevolmente prendendosi in maniera netta l’intera posta in palio. MVP Isabelle Haak (autrice di 17 punti), la cui prestazione spicca insieme a quelle di Plummer e dell’ex Squarcini: da segnalare, i 17 ace messi a segno dalle gialloblu, che hanno saputo spingere al meglio al servizio.

Dopo il colpo di Villafranca Piemonte, Cuneo si leva un dente non da poco, contro la favorita n.1 per lo Scudetto: sabato 21 ottobre (ore 20.30) si torna a San Rocco Castagnaretta dove arriverà la Vallefoglia dell’ex Andrea Pistola.

SESTETTO CUNEO

Signorile in regia, opposto Adelusi; centrali Hall e Sylves, in banda Haak e Stigrot, libero Scognamillo.

SESTETTO CONEGLIANO

Diagonale Wolosz-Haak; in mezzo Squarcini e Lubian, schiacciatrici Plummer e Robinson, libero De Gennaro.

PRIMO SET

Inizio positivo per le padrone di casa: due muri di Stigrot e attacco di Adelusi, è 4-1. Imoco che prova a riavvicinarsi, la schiacciatrice tedesca e Anna Haak la ricacciano indietro (8-5). Plummer con l’ace riporta a -1 le gialloblu (8-7). Squarcini con il primo tempo e con l’ace rimette in parità il punteggio (9-9). Match combattuto, sul 14-14 time out ospite. Conegliano esce bene dalla sosta: ace di Lubian per il +2, poi la fast out di Hall (14-17 e stop chiesto da Bellano). Uno-due Anna Haak, 16-17. Sul 16-18 dentro Tanase per Stigrot. Biancorosse che provano a restare aggrappate al set, ma Squarcini mura Adelusi e Plummer colpisce ancora dal servizio (17-21 e time out Honda Olivero S.Bernardo). Scola prende il posto di Signorile sul 18-21 per il turno di battuta. Ace di Squarcini con l’aiuto del video-check, Conegliano vola sul 18-23. Isabelle Haak regala cinque set ball all’Imoco (19-24): Sylves annulla il primo, al secondo si chiude il set (20-25 e 0-1).

SECONDO SET

Isabelle Haak apre con un ace ed un attacco vincente (0-2). Cuneo si rimette in pista, immediato 3-3. Piemontesi che faticano a trovare le contromisure su Haak e Plummer, Conegliano che comincia a prendere le distanze: l’opposto svedese trova l’ace, con l’aiuto del nastro, inducendo Bellano a fermare il gioco (7-11). Il parziale continua: Lubian e altro ace di Haak, dentro Tanase per Stigrot (7-13). Imoco che prende il largo (8-15). Sul 9-17 time out Honda Olivero S.Bernardo, poi l’ingresso di Scola per Signorile. Squarcini ed Haak aumentano il divario, Conegliano verso lo 0-2 (10-20). Spazio anche a Molinaro per Sylves (11-22). Sono dodici i set ball (12-24): le gialloblu chiudono al primo con l’ace di Squarcini (12-25 e 0-2).

TERZO SET

Conegliano tenta subito l’allungo: l’ace di Haak vale l’1-4. Cuneo reagisce, riavvicinandosi momentaneamente: Plummer e Squarcini per la nuova sterzata gialloblu (6-10 e time out Bellano). Lubian e Squarcini, ancora con l’ace, consegnano il 7-13 (in campo anche Kubik per le “Gatte”). Una piccola scossa arriva, a stelle e strisce: Kubik ed Hall riportano Cuneo sul -3 (11-14). Imoco che però scatta da grande squadra qual è: 11-17 e time out Honda Olivero S.Bernardo. Ace di Robinson alla ripresa delle ostilità, poi Adelusi spara fuori: 11-19. Conegliano che corre verso la vittoria: Squarcini e Lubian con l’ace, è 12-22. Wolosz punisce dal servizio e certifica gli 11 match ball (13-24): al secondo chiude Isabelle Haak (14-25 e 0-3).