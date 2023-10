Il 21 ottobre, ad Alba il concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza

Come in una sinfonia di sapori, che nel Tartufo Bianco d’Alba vede un pregiatissimo solista, così in musica, con un tenore di fama internazionale ad accompagnare la prestigiosa Banda Musicale della Guardia di Finanza: si rinsalda così il legame tra enogastronomia e la seconda arte, cara alla musa Euterpe.

Nell’ambito delle iniziative organizzate ad arricchire il palinsesto della 93ª edizione della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, sabato 21 ottobre, alle ore 21.00, al Teatro Sociale “G. Busca” di Alba si alzerà il sipario sul concerto – presentato dalla giornalista e conduttrice televisiva Valeria Ciardiello – che vedrà calcare il palco il complesso artistico diretto dal Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, ad accompagnare l’esibizione canora di Piero Mazzocchetti, cantante e tenore.

Il programma di sala spazia dal Rigoletto di Verdi e dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni alle colonne sonore firmate dai maestri Ennio Morricone, con Nuovo Cinema Paradiso, e Nicola Piovani, con La vita è bella, passando per West Side Story, Torna a Surriento e le note dell’Inno di Mameli.

“Siamo lieti che il nostro territorio possa ospitare un concerto di caratura internazionale e che la Guardia di Finanza, Corpo che da sempre rappresenta i valori della legalità, abbia accolto il nostro invito per un evento di grande prestigio”, dichiarano congiuntamente il sindaco della Città di Alba Carlo Bo e i presidenti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Liliana Allena, dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Mariano Rabino, e dell’Associazione Commercianti Albesi, Giuliano Viglione, insieme per l’organizzazione della serata.

Per partecipare – con accrediti gratuiti entro giovedì 19 ottobre, fino a esaurimento posti – è richiesta la prenotazione al link: https://forms.gle/pYjZKwowdhisHywD9

Per motivi organizzativi si richiede al gentile pubblico di accedere al teatro dalle ore 20.00 alle ore 20.30.

La Banda Musicale della Guardia di Finanza nasce ufficialmente nel 1926, riunendo in un’unica compagine strumentale le diverse Fanfare che fin dal 1883 erano state istituite presso alcuni Reparti del Corpo. Attualmente è un complesso artistico stabile composto da un Maestro Direttore, un Maestro Vice Direttore e 102 esecutori provenienti dai diversi Conservatori italiani ed incorporati tramite concorso nazionale. Durante la sua lunga e intensa attività concertistica, la Banda si è esibita presso le più prestigiose istituzioni musicali italiane tra le quali l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, la Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, il Teatro dell’Opera di Roma, il Massimo e il Politeama di Palermo, la Fenice di Venezia, il Bellini di Catania, il Flavio Vespasiano di Rieti e il Petruzzelli di Bari. Reiterate le collaborazioni con alcune delle più affermate orchestre sinfoniche italiane e internazionali quali la RAI di Roma, il Maggio Musicale Fiorentino e il Festival dei Due Mondi di Spoleto. L’intero Complesso Bandistico si è recato ripetutamente all’estero ove ha effettuato fortunate tournée in Germania, Lussemburgo, Svizzera, Belgio, Francia, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti. In particolare nel 2002 a New York, in occasione delle celebrazioni per il Columbus Day, ha tenuto un coinvolgente ed emozionante concerto a Ground Zero, luogo simbolo della coscienza nazionale americana dopo i tragici fatti dell’11 settembre 2001. Le doti di fusione, la qualità del suono e la sensibilità interpretativa rendono il Complesso Bandistico uno dei più prestigiosi a livello internazionale e gli assicurano il costante successo di pubblico e di critica. Prestigiosi e professionali i Maestri Direttori succedutisi nel tempo tra i quali si ricordano Giuseppe Manente, Antonio D’Elia, Olivio Di Domenico, Fulvio Creux e Gino Bergamini. Dal 16 aprile del 2002 il Direttore della Banda Musicale è il Col. Leonardo Laserra Ingrosso.

Leonardo Laserra Ingrosso, nato ad Avetrana, in provincia di Taranto, ha compiuto gli studi musicali contemporaneamente a quelli universitari, diplomandosi in Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio “Gioacchino Rossini” di Pesaro, in Composizione presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, in Direzione d’Orchestra e in Strumentazione per Banda presso il Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila. Nel 2009 ha conseguito il Biennio Superiore di Specializzazione in Strumentazione per Banda presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Dal 1991 al 1996 è stato docente di Composizione al Liceo Musicale “Giovanni Paisiello” di Taranto e si è esibito più volte come direttore e pianista accompagnatore in formazioni musicali di vario tipo.

Vincitore del Concorso Nazionale per l’insegnamento di Armonia e Contrappunto nei Conservatori di Musica di Stato, nel 2002 diventa Maestro Direttore della Banda Musicale della Guardia di Finanza.

È regolarmente invitato come giurato a importanti concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Concorso Internazionale di Composizioni Originali per Banda di Novi Ligure e dal 2004 al 2007 ha fatto parte della commissione di selezione dei candidati provenienti dall’Accademia della Canzone per il Festival di Sanremo. Nel luglio 2006 ha eseguito una serie di concerti negli Stati Uniti come direttore ospite della Atlantic Brass Band del New Jersey. Attivo anche come compositore e trascrittore ha, recentemente, strumentato per banda Marte e Giove da I Pianeti di Gustav Holst. Collabora, da alcuni anni, con Direttori d’Orchestra di fama mondiale come Zubin Mehta, Antonio Pappano e Kent Nagano e in più occasioni con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma per la realizzazione di eventi musicali di levatura internazionale. Direttore ospite di numerose e importanti Orchestre sul territorio nazionale, promuove da sempre la musica per Banda in tutte le sue accezioni, dalla trascrizione alla musica originale fino agli arrangiamenti tratti dalla musica di più largo consumo. Ciò per innalzare il livello di attenzione da parte del pubblico che spesso erroneamente considera la Banda come una sorta di Orchestra di livello inferiore.

Piero Mazzocchetti a sette anni si avvicina allo studio del pianoforte al Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara. A sedici anni inizia a esibirsi nei pianobar. Terminati gli studi contro il volere dei genitori, nel dicembre del 1998, accetta un contratto in un locale di Monaco di Baviera; qui conosce gli ex calciatori del Bayern Karl-Heinz Rummenigge, Mario Basler e Franz Beckenbauer, che iniziano a sponsorizzarlo, e il dirigente sportivo Roger Wittmann, appassionato di canzoni italiane, che decide di scritturarlo diventando presto il suo primo manager. In breve Mazzocchetti registra il suo primo album in Germania, con la Universal: L’eternità. Registra quindi il secondo album, sempre con la stessa major, Parole nuove, poi un terzo, questa volta con la EMI, dal titolo Amore mio, arrivando a esibirsi negli stadi tedeschi e a partecipare ricorrentemente al Carreras Gala, trasmissione annuale a scopo benefico di ARD condotta dal tenore Josè Carreras (con cui Mazzocchetti ha duettato varie volte).

Nel 2007 il ritorno in patria: Maurizio Fabrizio gli propone una canzone, scritta come sempre insieme a Guido Morra, da presentare al Festival di Sanremo. Mazzocchetti partecipa alla gara con Schiavo d’amore, che si classifica terza nella graduatoria finale della sezione “Big”. Il 2 marzo dello stesso anno esce il suo primo album in Italia, anch’esso intitolato Schiavo d’amore, contenente il brano sanremese, sei brani inediti firmati dagli stessi Morra e Fabrizio e sei rivisitazioni in chiave pop di famose arie d’opera arrangiate da Alterisio Paoletti.

Nel mese di ottobre Mazzocchetti partecipa in Oriente alla cerimonia di chiusura degli Special Olympics World Games al Jiang Wan Stadium di Shanghai. Nel 2009 viene invitato, quale testimonial ufficiale a interpretare l’inno dei XVI Giochi del Mediterraneo, scritto da Franco Migliacci e composto dal premio Oscar Luis Enriquez, cantato durante la cerimonia di apertura svoltasi a Pescara. Nel 2010 apre anche la Crossoveracademy per trovare nuovi talenti. Nel 2011 viene scelto dal maestro Tony Verde quale interprete, in vari teatri italiani, del Saggio Igar nel Musical inedito L’Arca di Giada. Nel bimestre dicembre 2012/gennaio 2013 ha portato il Parlami d’Amore Mariù Tour nei teatri di Pompei, Salerno, Avellino e Teano. Dal 2013 al 2015 è diventato “Testimonial Unicef” per l’Abruzzo.

Nel maggio 2013 esce l’album Parlami d’amore Mariù, con brani che abbracciano 80 anni di musica italiana e internazionale, a cui segue a ottobre 2014 Parlami d’amore Mariù 2 live, che celebra i 15 anni di carriera. Nel 2016 pubblica, in collaborazione col maestro Beppe Vessicchio, l’album crossover Istanti (CP & Partners).

Nel marzo 2017 pubblica il singolo Un attimo lunghissimo, il cui video è realizzato dal regista Marco D’Andragora e regalato all’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS) per sensibilizzare i giovani a una maggiore attenzione alla guida. Nel gennaio 2018 pubblica un altro singolo, La via del cuore, il cui video è anche stavolta realizzato da Marco D’Andragora. A San Giovanni Teatino fonda e dirige la Crossover Academy, un’accademia di canto lirico, pianoforte e canto leggero. Gli ammessi sono circa 150 ogni anno. Da settembre 2017 prende parte come concorrente alla settima edizione di Tale e quale show su Rai uno.

Nel 2019 è in tour in Italia con il concerto “That’s amore”. Il 24 dicembre 2022 in programma Unomattina in famiglia dedicato al Natale canta la canzone di John Lennon Happy Xmas (War Is Over) in duetto con la celebre soprano ucraina Ulyana Kinash ottenendo 1 mln e 300 mila spettatori. Dagli anni che succedettero il 2020 è il direttore esecutivo di “Dreams junior”, programma di successo nazionale di “Rete 8”. Inoltre, è l’autore della sigla.