PF economia circolare conosci, comunica e cambia!

I Comuni di Rovereto, Cuneo e Mantova, attraverso il progetto “Lungo le vie dell’ACQUA: Ambiente, Cultura, QUAlità di Vita per Educare alla Cittadinanza Globale”, hanno promosso l’attivazione sui tre territori del concorso di idee “Economia Circolare: Conosci, Comunica e Cambia!”, coinvolgendo gli studenti delle scuole secondario di II grado dei rispettivi territori nella diffusione e nella promozione di idee per il cambiamento. I partner di progetto del Comune di Mantova FOR.MA, azienda speciale della Provincia di Mantova, e LTO – Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità saranno a coordinamento dell’attività.

La formula scelta è quella innovativa dell’Hackathon, termine che nasce alla fine degli anni ‘90 dalla crasi di due parole inglesi: hack (in informatica violare, attaccare) e marathon (maratona), per definire l’attività dei gruppi di sviluppatori informatici finalizzata alla risoluzione di problemi complessi a vantaggio della comunità. A partire dagli anni duemila gli Hackathon hanno ampliato i loro orizzonti trasformandosi in occasioni di ricerca e in veri e propri incubatori di idee grazie al loro approccio tipico di problem solving.

L’ obiettivo dell’iniziativa è lo svolgimento, tramite piattaforma e-learning, di attività di approfondimento e di produzione dedicate al tema dell’Economia Circolare. Ai partecipanti sarà chiesto di lavorare singolarmente e in team in tre aree d’attività: la prima intitolata “CONOSCI”, è finalizzata a condividere, anche attraverso la partecipazione attiva dei giovani, i caratteri rilevanti dell’Economia Circolare per una crescente consapevolezza delle nuove generazioni; la seconda, “COMUNICA”, è finalizzata ad acquisire competenze trasversali sulla comunicazione da agire, attraverso la produzione di video, per la promozione e diffusione dei temi propri dell’Economia Circolare; la terza, dal titolo “CAMBIA”, finalizzata a raccogliere e diffondere le idee dei giovani promotori del cambiamento.

Per ciascun territorio si prevedono importanti premi: 800,00 € al primo team classificato; 300,00 € al secondo team classificato; 150,00 € al terzo team classificato.

Sono previsti ulteriori premi di valore complessivo pari a 1.000,00 € da suddividere tra i primi classificati dei tre territori coinvolti (500,00 € al primo, 300,00 € al secondo e 200,00 € al terzo), scaturenti dalla valutazione trasversale promossa all’interno del progetto “Lungo le vie dell’ACQUA: Ambiente, Cultura, QUAlità di vita per Educare alla Cittadinanza Globale”.

Contestualmente all’avvio dell’iniziativa, è stato pubblicato l’avviso per la selezione di “esperti in co-progettazione di idee di cambiamento” e di “esperti in laboratorio di produzione video” che affiancheranno gli studenti supportandoli con le loro competenze e professionalità.

La scadenza per l’invio delle candidature è prevista per il 20 ottobre 2023per le scuole e per il 16 ottobre per gli esperti che vogliono partecipare ai lavori.

Il Progetto, che è finanziato con bando AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), è sviluppato dal Comune di Cuneo attraverso l’Ufficio Sportello Europa e l’Ufficio Parco fluviale Gesso e Stura in sinergia con il Settore socio-educativo.

Tutte le informazioni e i moduli di iscrizione sono disponibili sul sito: www.cci.tn.it/economia-circolare-conosci-comunica-e-cambia/

Gli interessati possono ricevere supporto alla candidatura scrivendo all’indirizzo mail:[email protected] o in alternativa telefonando al numero 0171 444 566 dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 nei giorni feriali.