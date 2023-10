Calcio a 5 Serie C1: vittorie travolgenti di Savigliano e Centallo, oggi tocca al Bra

Venerdì sera estremamente positivo per la Granda nella terza giornata di Serie C1 di Calcio a 5. Aspettando il Bra, in campo oggi (7 ottobre) in casa del Top Five, sono infatti arrivate vittorie travolgenti di Futsal Savigliano e Centallo: i rossoblu di mister Lupo riscattano la beffarda sconfitta con il Sermig, imponendosi con un netto 7-2 sull’Aurora Nichelino. A segno, per la compagine saviglianese, Covino e Singh (doppiette), poi Mantino, De Luca e Greco (gol torinesi di Barbero, Raileanu).

Scoppiettante colpo esterno invece per il Centallo che supera 9-3 la Polisportiva Druento grazie alle doppiette di Richichi e Laghrabi ed ai centri di Cobaji, Dalmasso, Scordino, Parola e Guida (per i torinesi reti di Stievano due volte e Sardi). La squadra di mister Bosio rimane in testa a punteggio pieno.

Da segnalare, inoltre, il tris esterno del Rosta contro il Taurus (1-3, gol Mirasola, Parrella, De Lorenzi ed Antonacci), e la grande battaglia fra Pasta e San Remo: finisce 4-3, decisiva la tripletta dello scatenato Licciardi (in gol per i locali anche Minchillo), mentre dall’altra parte non basta la doppietta di Gentileschi e la rete di Melloncelli. 1-1, infine, fra CUS Piemonte Orientale e Sermig, con l’Arsenale dello Sport che acciuffa il pari a 6 secondi dalla fine con Giampalmo, dopo il vantaggio di Scardoni.

CALCIO A 5 SERIE C1

I RISULTATI DELLA TERZA GIORNATA

Academy Torino Futsal – Academy Rosta 1-3

CUS Piemonte Orientale – Sermig 1-1

Polisportiva Pasta – San Remo 72 4-3

Futsal Savigliano – Aurora Nichelino 7-2

Polisportiva Druento – Giovanile Centallo 3-9

Top Five – Bra (sabato 7 ottobre ore 13.15)

CLASSIFICA

Centallo 9, Bra 6*, Futsal Savigliano 6, Polisportiva Pasta 6, Sermig 5, Top Five 4*, CUS Piemonte Orientale 4, Academy Rosta 4, Druento 3, Aurora Nichelino 1, Academy Torino 1, San Remo 72 0.

*una partita in meno