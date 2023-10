Mostra Madre Teresa: vita, spiritualità, messaggio

Il Movimento per la Vita di Narzole-odv, nell’ambito delle sue iniziative di carattere culturale volte a promuovere una cultura di accoglienza e difesa della vita, anche quest’anno promuove l’allestimento di una mostra, che era stata presentata al “Meeting dell’Amicizia tra i popoli” a Rimini nel 2016, dal titolo: “Madre Teresa: vita, spiritualità e messaggio Essa verrà allestita presso le sale espositive comunali di Casa Balocco a Narzole, dal 14 al 29 ottobre 2023.

La mostra su Santa Teresa di Calcutta offre un percorso attraverso la vita e la spiritualità della suora albanese nata a Skopje nel 1910 e morta a Calcutta nel 1997. È un viaggio attraverso una vita e allo stesso tempo attraverso un mistero, quello di una donna che ha attraversato il mare e affrontato a mani nude la vastità dell’oceano di povertà che abitava le strade dell’ex-capitale delle Indie britanniche. La mostra testimonia l’immensità dell’impresa e gli scritti di Madre Teresa, scoperti solo dopo la sua morte, svelano il segreto della Santa dei poveri. È la stessa Teresa a narrare nelle sue lettere l’esperienza mistica dell’ascolto della Voce di Gesù, la paura di fare ciò che le viene chiesto, di essere povera fra i più poveri per amore di un Dio Crocifisso, di portarlo là dove non va nessuno, nei tuguri abitati dalla miseria, dalla fame, dalla malattia e dalla disperazione di sentirsi abbandonati da tutti, non amati, non voluti. La mostra, è costituita da una cinquantina di pannelli con le fotografie di Madre Teresa che ripercorrono la sua vita. Attraverso testi privati e inediti, il visitatore è accompagnato in un percorso personale di conoscenza della sua vita straordinaria.

In apertura della mostra, sabato 14 ottobre alle ore 17.30, presso l’oratorio di Narzole sarà organizzato un momento di presentazione della mostra stessa, dove interverrà la giornalista Paola Bergamini. Seguirà la testimonianza dell’Associazione “Ho cura”, organizzazione di volontariato nata ad Alba nel 2015, che si occupa di promuovere la cultura delle Cure palliative e il sostegno alla terminalita’ della vita dei pazienti affetti da cancro, dei loro bisogni e di quelli dei loro famigliari. Invece, venerdì 27 ottobre ore 20.45, sempre presso l’oratorio, si terrà la serata conclusiva “Madre Teresa: il coraggio della scelta per la vita scartata”, dove interverranno il dott. Claudio Larocca, presidente della Federazione dei Centri di aiuto alla vita e Movimento per la vita, di Piemonte e Valle d’Aosta, nonché vice presidente del Movimento per la vita italiano, e la giornalista Marina Ricci, autrice del libro “Govindo, un dono di Madre Teresa”, in cui porterà la sua testimonianza di accoglienza e disponibilità ad adottare, nella sua famiglia, un bambino dell’orfanotrofio di Madre Teresa, un bambino “di quelli che nessuno vuole”, un bambino handicappato. Ma Govindo ha significato qualcosa di importante, benché a priori tutti i parenti e gli amici avessero dipinto scenari a dir poco drammatici immaginando l’arrivo del nuovo figlio nella vita della famiglia Ricci .

La mostra è resa possibile grazie all’ l’Amministrazione Comunale di Narzole per il contributo e il patrocinio concessi, insieme alla messa a disposizione delle strutture e degli spazi espositivi, l’associazione “Ho cura”, alla Parrocchia e all’Oratorio di Narzole per il loro contributo nella realizzazione dell’iniziativa, alla BeneBanca sponsor ufficiale, e alle aziende a ai privati per il contributo finanziario, al CSV di Cuneo per il supporto nella stampa del materiale informativo- promozionale, alle guide che accompagnano gli ospiti lungo il percorso espositivo e a tutti coloro che, a vario titolo, ci sostengono e collaborano nella realizzazione di questo evento. A tutti, un meritato ringraziamento, perchè come diceva Madre Teresa, “Quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma l’oceano, senza quella goccia, sarebbe più piccolo”. La mostra sarà visitabile presso le sale comunali di Casa Balocco a Narzole, dal 14 al 29 ottobre, nei weekend dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 ; in settimana su prenotazione Telefonando al numero 3319713763, oppure 3481224983 o scrivendo all’indirizzo mail [email protected]

Vi aspettiamo! Movimento per la Vita Narzole